Filhote de onça-pintada nasce no Pará; veja como votar no nome

Um filhote de onça-pintada nasceu no Bioparque de Parauapebas, na Serra dos Carajás, no Pará, e o público pode participar da escolha do nome. A votação segue aberta até esta sexta-feira, 27, e inclui três opções: Xingu, Tapajós e Solimões.

O animal, um macho nascido no fim de dezembro, possui genética do Cerrado e representa um avanço em iniciativas de conservação da espécie, considerada ameaçada de extinção no Brasil.

Como votar no nome do filhote de onça-pintada?

A escolha do nome foi aberta ao público como forma de ampliar o engajamento nas ações de preservação da biodiversidade.

Para participar, é necessário acessar o link de votação disponibilizado pelo bioparque e escolher entre as três opções disponíveis.

Histórico de nascimentos no bioparque

Este é o sétimo nascimento de onça-pintada registrado no bioparque em 12 anos, resultado de um trabalho contínuo voltado ao bem-estar e à reprodução da espécie.

Ao longo desse período, o espaço também registrou outros casos: Thor e Pandora, em 2014; Sheila e Leila, em 2016; e Rhudá e Rhuana, em 2022.

Segundo a equipe técnica, o ambiente controlado e os cuidados com os animais contribuem para criar condições adequadas para novos nascimentos.

O filhote permanece em área interna, sob monitoramento, e deve ser apresentado ao público ainda no primeiro semestre deste ano.

Onça-pintada: espécie ameaçada no Brasil

A onça-pintada é o maior felino das Américas e enfrenta ameaças como perda de habitat e caça ilegal.

A espécie pode atingir até 1,90 metro de comprimento e pesar até 135 quilos.

Além das onças, o bioparque também atua na preservação de outras espécies ameaçadas, como arara-azul, ararajuba, gavião-real, onça-parda, queixada e anta, com foco na reprodução e reintrodução de animais na natureza.

Atualmente, o espaço abriga cerca de 360 animais de 67 espécies e mantém parcerias com órgãos ambientais, como ICMBio e Ibama.