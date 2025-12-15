Rob Reiner: política investiga morte do cineasta como 'aparente homicídio'

A polícia de Los Angeles investiga as mortes do ator e cineasta Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, Michele Singer, como um “aparente homicídio”. O casal foi encontrado morto no último domingo, 14, na sua residência em Brentwood, na Califórnia.

Detetives do departamento de homicídios foram enviados à residência da família Reiner, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Em publicação nas redes sociais, o LAPD afirmou que, até o momento, não há mais detalhes disponíveis e que a investigação segue em andamento sobre "um aparente homicídio".

À imprensa, o vice-chefe da polícia de Los Angeles, Alan Hamilton, disse que “ninguém foi detido, ninguém está sendo interrogado como suspeito”. Segundo ele, as equipes pretendem ouvir familiares. “Não vou confirmar se alguém está sendo interrogado neste momento ou não. Vamos tentar conversar com todos os membros da família que conseguirmos”, afirmou.

Quem era Rob Reiner?

Reiner iniciou a carreira na televisão como o genro hippie Michael Stivic na série All in the Family, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy. Ao longo das décadas seguintes, consolidou-se como um dos nomes mais versáteis de Hollywood, dirigindo filmes como Spinal Tap (1984), Conta comigo (1986), A princesa prometida (1987), Harry e Sally – Feitos um para o outro (1989), Louca obsessão (1990) e Questão de honra (1992).

Filho do comediante e diretor Carl Reiner, Rob fundou a produtora Castle Rock Entertainment em 1987, responsável por títulos como Na linha de fogo e Malícia. Mesmo após perder apelo comercial nos anos 2000, seguiu atuando em projetos autorais, como The Bucket List (2007) e filmes políticos como LBJ (2016) e Shock and Awe (2017). Também fez um papel na série New Girl (2011-2018), como pai da personagem principal interpretada por Zooey Deschanel.

“É com profunda tristeza que anunciamos a trágica perda de Michele e Rob Reiner. Estamos de coração partido com essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento de dor inimaginável", escreveu a família em comunicado.