Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rob Reiner: política investiga morte do cineasta como 'aparente homicídio'

O cineasta e sua esposa foram encontrados com ferimentos provocados possivelmente por arma branca, segundo a imprensa americana

Rob Reiner e Michele Reiner: casal foi encontrado morto em casa no último domingo, 14 (Rodin Eckenroth/WireImage/Getty Images)

Rob Reiner e Michele Reiner: casal foi encontrado morto em casa no último domingo, 14 (Rodin Eckenroth/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08h08.

A polícia de Los Angeles investiga as mortes do ator e cineasta Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, Michele Singer, como um “aparente homicídio”. O casal foi encontrado morto no último domingo, 14, na sua residência em Brentwood, na Califórnia.

Detetives do departamento de homicídios foram enviados à residência da família Reiner, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Em publicação nas redes sociais, o LAPD afirmou que, até o momento, não há mais detalhes disponíveis e que a investigação segue em andamento sobre "um aparente homicídio".

À imprensa, o vice-chefe da polícia de Los Angeles, Alan Hamilton, disse que “ninguém foi detido, ninguém está sendo interrogado como suspeito”. Segundo ele, as equipes pretendem ouvir familiares. “Não vou confirmar se alguém está sendo interrogado neste momento ou não. Vamos tentar conversar com todos os membros da família que conseguirmos”, afirmou.

Quem era Rob Reiner?

Reiner iniciou a carreira na televisão como o genro hippie Michael Stivic na série All in the Family, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy. Ao longo das décadas seguintes, consolidou-se como um dos nomes mais versáteis de Hollywood, dirigindo filmes como Spinal Tap (1984), Conta comigo (1986), A princesa prometida (1987), Harry e Sally – Feitos um para o outro (1989), Louca obsessão (1990) e Questão de honra (1992).

Filho do comediante e diretor Carl Reiner, Rob fundou a produtora Castle Rock Entertainment em 1987, responsável por títulos como Na linha de fogo e Malícia. Mesmo após perder apelo comercial nos anos 2000, seguiu atuando em projetos autorais, como The Bucket List (2007) e filmes políticos como LBJ (2016) e Shock and Awe (2017). Também fez um papel na série New Girl (2011-2018), como pai da personagem principal interpretada por Zooey Deschanel.

“É com profunda tristeza que anunciamos a trágica perda de Michele e Rob Reiner. Estamos de coração partido com essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento de dor inimaginável", escreveu a família em comunicado.

Acompanhe tudo sobre:MortesCinema

Mais de Pop

Veja os principais filmes dirigidos por Rob Reiner, encontrado morto nos EUA

Galinha Pintadinha fatura R$ 3,5 bi ao ano e vira atração no Beto Carrero

Viih Tube tem patrimônio estimado em até R$ 40 milhões

Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa nos EUA

Mais na Exame

Esporte

Quanto ficou o jogo do Fluminense x Vasco ontem?

Um conteúdo Bússola

Choque de cultura é responsável por metade das demissões em startups

Pop

Veja os principais filmes dirigidos por Rob Reiner, encontrado morto nos EUA

Minhas Finanças

Quando a 2ª parcela do décimo terceiro deve cair na conta?