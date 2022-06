Filha trans de Elon Musk irá mudar de nome e quer cortar relações com o pai

A filha do homem mais rico do mundo quer cortar laços com o pai.

Vivian Jenna Wilson, uma garota de 18 anos de idade, não quer mais ser atrelada ao bilionário americano dono da Tesla, Elon Musk.

Vivian é uma mulher transgênero fruto do casamento de Elon Musk e Justine Wilson, uma escritora canadense que foi casada com o bilionário entre 2000 e 2008.

Segundo informações confirmadas pelo portal americano TMZ, Vivian, que completou 18 anos no mês de abril, entrou com um pedido de adequação de nome na justiça.

A audiência sobre a mudança de nome da menina deve acontecer na próxima sexta-feira, 24, em uma corte da Califórnia.

Além da adequação de seu primeiro nome, a garota alega que também quer excluir "Musk" de seu sobrenome, pois não deseja ser associada ao pai. "Eu não moro e nem quero estar relacionada com o meu pai biológico de nenhuma forma", declarou.

Elon Musk não se pronunciou sobre a decisão de Vivian, mas no passado já foi acusado de transfobia pela comunidade queer. Em um tweet de 2020, Musk escreveu que apoia a comunidade trans, mas que acha "todos esses pronomes um pesadelo estético."

Além de Vivian, o bilionário tem mais 6 filhos: Griffin, Damian, Kai e Saxon Musk (frutos do casamento com Justine, mãe de Vivian); e X Æ A-Xii e Exa Dark Sideræl, com a cantora Grimes.