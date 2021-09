Filha de Pelé publica vídeo com recuperação do ex-jogador; assista

O ex-jogador Pelé segue em recuperação após cirurgia para retirada de um tumor do cólon, parte do intestino, e já faz fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). Em publicações nas redes sociais, Kely Nascimento, filha do Rei do Futebol, afirma que o processo representa “dois passos para frente” e também publicou um vídeo no qual o ídolo aparece bem-humorado.

Na noite de quinta-feira, 16, Edson Arantes do Nascimento, sofreu com refluxo gastroesofágico e foi encaminhado à UTI para utilização de um equipamento que não está disponível nos quartos. Mas, de acordo com o boletim médico, o paciente estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e já está internado na unidade de terapia semi-intensiva para tratamento do refluxo.

O tumor do ex-jogador de 80 anos – e tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1958, 1962 – foi identificado há duas semanas, após serem exames de rotina que foram adiados por conta da pandemia da covid-19. Nos últimos anos, Pelé foi hospitalizado para tratar o quadril (que já exigiu duas cirurgias), infecção urinária, além de problemas na próstata e nos rins.