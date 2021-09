Pelé segue em tratamento na UTI, mas quadro é estável

Pelé está se recuperando bem dentro de um quadro normal após passar recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito, disse Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, em sua conta no Instagram, em texto acompanhado de uma foto em que aparece ao lado do pai e que, segundo ela, foi tirada na tarde de sexta-feira.

"Esta foto foi tirada agora mesmo. Ele está de colete porque é Santista e o frio de SP incomoda! Ele está recuperando bem e dentro do quadro do normal. Prometo!", escreveu a filha do tricampeão mundial.

A filha de Pelé não deu detalhes sobre o estado de saúde do paí, de 80 anos, mas deu a entender que ele teve uma piora recente, da qual já se recuperou.

"Ele não gosta quando eu falo isso então por favor não conta para ele, mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal", escreveu.

"Ontem ele estava cansado e deu um passinho para trás. Hoje ele deu dois para frente", acrescentou.

Boletim médico do Albert Einstein divulgado ontem confirmou que o jogador havia sido transferido para a UTI na madrugada desta sexta-feira, mas acrescentou que ele já se encontra estável, e em recuperação.

"Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva(UTI)", explicou o boletim.

"Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal."

Na terça-feira, Pelé, três vezes campeão mundial com a seleção brasileira, recebeu alta da UTI 10 dias após passar pela cirurgia.

O ex-jogador do Santos vinha passando a maior parte do tempo em casa no Guarujá (SP) para se proteger da pandemia de Covid-19.

Ele foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

Em 2019, Pelé passou alguns dias internado em um hospital de Paris para tratar um quadro de infecção urinária diagnosticado depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé. Na volta ao Brasil, ele também passou alguns dias no Einstein.

Além disso, Pelé já esteve hospitalizado nos últimos anos devido a problemas na próstata e no rim.