Na reta final de turnê de 10 anos, Tardezinha projeta faturamento de R$ 300 milhões

Thiaguinho no "Tardezinha" no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) (BS Fotografias/Divulgação)
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h00.
Alguns projetos começam como uma simples diversão e, ao longo do tempo, acabam se transformando em empresas de sucesso. "A Tardezinha", idealizada pelo cantor e compositor Thiaguinho com os sócios Rafael Zulu e Rafael Liporace, seguiu esse caminho com estratégia: inicialmente, focaram no público distante das capitais, ajustando aspectos como preços, logística e a forma de operação, antes de expandir para as grandes cidades.
Agora, o evento se tornou uma espécie de "ave rara" no cenário do entretenimento, em que o samba e o pagode convivem com a estrutura de festivais de grande porte, o planejamento de marca e parcerias com grandes corporações. Com uma operação que já gerou mais de R$ 1,5 bilhão em receita ao longo de 10 anos, o projeto música está perto de faturar R$ 300 milhões em 2025.
A turnê deste ano, que está lotando arenas e estádios em 22 cidades do Brasil e em quatro locais internacionais (Miami, Lisboa, Luanda e Sydney), atraiu um público de 900 mil pessoas, informou a organização do evento.
“Poucos empreendem o entretenimento com a mesma cabeça que a Faria Lima olha para o mercado financeiro ou que o Centro-Oeste olha para o agro”, explica Rafael Liporace.
Já Rafael Zulu detalha os riscos assumidos nas fases iniciais do projeto até o momento em que "A Tardezinha" alcançou uma zona de escalabilidade, ao encontrar o seu espaço no mercado.
“Falhar em uma zona mais desconhecida tem uma repercussão menor do que em uma grande capital. Após as primeiras edições no Rio, levamos o evento para o interior do Brasil como teste para poder ampliar nacionalmente.”
Além das estratégias para ganhar o público, o êxito da 'Tardezinha" também se deve à relação com patrocinadores e a capacidade de gerar novos produtos.
Esse ecossistema comercial evoluiu mantendo seu caráter pop. Bradesco e Itaipava são os parceiros principais, enquanto LG, Citroën, Burger King, Uber, Mike’s, Coca-Cola, Beefeater, NIVEA SUN, Bulova, Neutrox e Ballena fazem parte do grupo de patrocinadores oficiais. Além disso, Estácio, Umbro, Zupper, Feng e Stanley integram o time de parceiros, junto ao parceiro de mídia oficial. Essas marcas, mais do que simples logotipos, funcionam como alavancas para ampliar o impacto do projeto — com ativações em arenas, produtos exclusivos, ações educacionais e hospitalidade — mantendo uma experiência que se conecta com o público e continua atraente para as empresas.
A tática para a venda de ingressos, com valores entre R$ 50 e R$ 500, também pretende garantir o alcance e a democratização do acesso ao evento.
A diversificação aconteceu de forma gradual. Primeiro, a cerveja: a Ita-Draft Tardezinha, desenvolvida junto à Itaipava, alcançou a marca de 21 milhões de unidades vendidas em 2023, com 2 milhões consumidos diretamente nos shows — criando um ciclo no qual o produto potencializa a experiência, e a experiência, por sua vez, fortalece a marca. Em seguida, a educação: em parceria com a Estácio, o grupo lançou uma pós-graduação online em gestão de eventos, com mensalidade de R$ 199, baseada em casos reais da operação, incluindo planilhas financeiras, contratos com fornecedores e estratégias de captação de patrocínios.
O próximo passo expandiu o alcance social e educacional com a criação da Escola de Música da Tardezinha, uma parceria com a CUFA e a Estácio, que oferece cursos profissionalizantes, graduação, pós-graduação e MBA “By Tardezinha”.
Para complementar essa jornada, foi lançada a Agência de Viagens da Tardezinha, em colaboração com a Zupper, que organiza passagens, hospedagem e pacotes exclusivos por meio de um hotsite, unindo logística e entretenimento de forma integrada.
Esse modelo empresarial não acontece de forma isolada. O setor de eventos está vivenciando um período de recuperação e crescimento, com aumento tanto no PIB da área quanto nas vagas de emprego formal, e a Tardezinha soube aproveitar essa oportunidade, criando uma proposta que dialoga tanto com a cultura quanto com o mercado. Na frente de palco, o público canta em coro; nos bastidores, uma operação eficiente que mapeia demandas, ajusta preços, organiza patrocínios, planeja calendários e, acima de tudo, aprende com cada cidade visitada. É um negócio que une cultura e lucro, com um propósito cultural claro, e que sabe gerar margens enquanto promove um impacto significativo.
A temporada chega agora à sua fase final, com duas apresentações de grande porte que marcam o desfecho dessa jornada. O Rio de Janeiro será o palco em 13 de dezembro, no Parque Olímpico, seguido por São Paulo, que encerrará a turnê no dia 20 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Entre cifras e melodias, o projeto reforça a mesma ambição que o tirou das margens dos eventos de verão e o levou a arenas, estádios e às páginas de economia: transformar o pagode em um negócio sustentável — e, a partir disso, usar esse negócio para apoiar e perpetuar a cultura que o originou.