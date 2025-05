Antes do festival, João Rock promove 'bate-papo' entre artistas e público; participação é gratuita

O Festival João Rock amplia sua presença cultural além das apresentações musicais e promove, no dia 13 de maio, a estreia do Papo João Rock São Paulo.

O evento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB SP) e trará discussões sobre música, comportamento, experiências e o impacto da transformação social.

Com o tema "Clássico x Novo na Música", o encontro acontecerá das 18h às 22h e será mediado por Titi Müller e MariMoon, responsáveis por conduzir os três painéis da programação.

A abertura será realizada por Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, que destacará a conexão entre cultura e entretenimento.

Encontro de gerações

O primeiro painel, "Gerações: A ressignificação de formatos clássicos", contará com a presença de Marina Person e Valen Bandeira, que debaterão a evolução da música, passando do vinil ao streaming, além do consumo cultural e da influência das redes sociais. Marina, que foi uma das grandes VJs da MTV nos anos 1990, e Valen, influenciadora digital com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e atual apresentadora do programa "Beija Sapo", representam dois momentos distintos da cena cultural. Juntas, elas apresentarão uma análise sobre como diferentes gerações consomem, produzem e se conectam com a música.

O segundo painel, intitulado "O Futuro dos Festivais: Música, Cultura e Experiências", discutirá a evolução dos grandes eventos e a criação de experiências imersivas. Participarão do debate Fernanda Paiva, co-fundadora do Flint, Claudia Assef, editora-chefe da Billboard Brasil, e Alexandre Nickel, criador de conteúdo e membro do Squad Eisenbahn, patrocinador oficial do João Rock.

O evento será encerrado com o painel "Música e Transformações Sociais", que abordará o poder da arte como instrumento de mudança. Fioti, músico, produtor e cofundador da LAB Fantasma — selo e produtora responsável pela carreira de diversos artistas – e MC Soffia, uma das vozes do novo rap nacional, com letras que abordam empoderamento e combate ao preconceito, estarão à frente dessa discussão.

“O Papo João Rock é uma extensão natural do que o festival representa: muito além da música, buscamos ampliar diálogos que inspirem mudanças e fortaleçam a cena cultural brasileira", diz Marcelo Rocci, um dos organizadores do festival.

Além dos painéis, o evento contará com intervenções artísticas ao vivo, ativações de marcas e um pocket show. "Escolhemos São Paulo para a primeira edição fora de Ribeirão Preto, onde o festival tradicionalmente acontece, por ser um centro dinâmico de cultura, inovação e diversidade", finaliza Vanessa Toledo, Head de Consumer Insights do festival.

Como conseguir ingressos?

Com entrada gratuita e inscrições limitadas à capacidade do local, os interessados em participar do Papo João Rock São Paulo devem se inscrever pelo site do João Rock.