João Rock 2025: shows, horários, como chegar e mais; saiba tudo antes de curtir o festival

A 22ª edição do João Rock ocorre neste sábado, 14 de junho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Como em todos os anos, o evento será realizado no Parque Permanente de Exposições.

A programação contará com artistas de rock, rap, MPB e reggae, distribuídos por cinco palcos, com aproximadamente 36 atrações.

Que horas começa o João Rock 2025?

Os portões serão abertos ao público às 12h30.

Veja a programação e horários dos shows do João Rock 2025

Palco João Rock:

14h - Batalha da Aldeia;

15h - Venere Vai Venus (banda ganhadora do Concurso);

15h40 – Maneva;

16h45 - Rael convida FBC e Rincon Sapiência;

17h50 - Barão Vermelho;

18h55 - Cidade Negra;

20h - Marcelo Falcão;

21h05 – Natiruts;

22h30 - Nando Reis;

23h35 – BaianaSystem;

00h40 - Planet Hemp.

Palco Brasil:

13h10 - School of Rock;

15h10 - Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé;

17h10 - Sandra de Sá;

19h10 - Tony Tornado e Banda do Síndico;

21h10 - Baile do Simonal;

23h10 - Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon;

0h25 - Seu Jorge.

Palco Aquarela:

14h10 - Melly com Sued Nunes;

16h10 - Carol Biazin;

18h10 - Ana Cañas;

20h10 - Zélia Duncan com Paulinho Moska;

22h10 - Vanessa da Mata.

Palco Fortalecendo a Cena:

13h10 - School of Rock;

15h10 – Duquesa;

17h10 - Yunk Vino;

19h10 - Drik Barbosa convida Budah e Cristal;

21h10 – Kayblack;

23h10 – Cabelinho.

Palco Eisen Rock:

15h - DJ Rodrigo Mod;

16h - Banda M.I.L.A.;

17h - DJ Rodrigo Mod;

17h30 - Versão Dois;

18h30 - DJ Rodrigo Mod;

19h - Venere Vai Venus;

20h - DJ Rodrigo Mod;

20h30 - Versão Dois;

21h30 - DJ Rodrigo Mod;

22h - Banda Sheik;

23h - DJ Rodrigo Mod.

Confira o mapa do evento

Onde assistir ao João Rock 2025?

Transmissão ao vivo do João Rock ocorre a partir das 17h15 no BIS, 17h40 no Multishow e também no Globoplay, para assinantes do plano Premium.

O que é proibido levar ao festival?

Capacetes

Drones

Skates

Lasers

Isopor

Coolers

Fogos de artifício

Bastão de selfie

Guarda-chuva

Bandeiras com mastro

Câmeras fotográficas profissionais

Armas de fogo e/ou brancas

Cadeira/banco dobrável

Cartazes feitos de papelão grosso ou fixados em madeira

Embalagens rígidas e com tampa

Objetos em spray e aerossol

Objetos de vidro e latas

Garrafas de metal

Garrafas com mais de 500ml

Bebidas alcoólicas

Substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas

Objetos cortantes, pontiagudos e/ou perfurantes

Como chegar ao João Rock?

O Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto está localizado na Avenida Orestes Lopes de Camargo, s/n – Jardim Jockei Clube.

Para quem utilizar o transporte público, as linhas de ônibus que atendem à região são:

202 – Jd. Iara

220 – Parque de Exposições

302 – Jd. Aeroporto

320 – Jd. Salgado Filho I

901 – Norte-Sul 1A

910 – Norte-Sul 1B

Para o retorno, a TRANSERP disponibilizará a linha "João Rock", que começa a operar a partir das 22h, com saída do Parque Permanente de Exposições, na pista Bairro/Centro da Avenida Thomaz Alberto Whately (no cruzamento com a Avenida Recife), e destino ao Terminal Dr. Evangelina de Carvalho Passsig – Plataforma D (ao lado da rodoviária). Os ônibus saem a cada 30 minutos.

Transfer executivo:

Nesta edição, uma das novidades é o serviço de transfer exclusivo em ônibus executivo, proporcionando mais conforto e praticidade aos participantes. As saídas ocorrerão nos seguintes locais e horários:

São Paulo – Shopping Eldorado, às 10h

Campinas – Parque Dom Pedro Shopping, às 11h

Ribeirão Preto – Shopping Iguatemi ou Hotel Tryp (exclusivo para hóspedes), a partir das 13h

Menor de idade pode entrar?

Não será permitida a entrada de menores de 18 anos no festival, conforme determinação legal, mesmo que o jovem seja emancipado ou esteja acompanhado pelos pais ou responsáveis legais.

O que apresentar na entrada do festival?

Documento de identidade original com foto

Comprovante de meia entrada

Ainda há ingressos disponíveis?

Se você não tem um ingresso, as últimas unidades continuam disponíveis no site www.joaorock.com.br/.