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Barretos abre venda geral da festa de peão 2026 nesta quinta-feira, 19

A 71ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos ocorre entre 20 e 30 de agosto

Festa do Peão de Barretos: festival vai reunir mais de 100 shows e rodeios (Alisson Demetrio/Divulgação Festa do Peão de Barretos)

Festa do Peão de Barretos: festival vai reunir mais de 100 shows e rodeios (Alisson Demetrio/Divulgação Festa do Peão de Barretos)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de março de 2026 às 15h10.

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A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, considerada a maior do gênero no Brasil, iniciou nesta quinta-feira, 19, a venda geral de ingressos para a edição de 2026.

O evento chega à 71ª edição e será realizado entre os dias 20 e 30 de agosto, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo.

A pré-venda já havia acontecido no começo da semana para clientes Siccob.

Os ingressos são comercializados por lotes e incluem diversos setores.

A venda ocorre exclusivamente pela plataforma Total Acesso.

Line-up do festival

A programação musical ainda está em divulgação. O cantor Gusttavo Lima foi confirmado como embaixador da edição e terá apresentações previstas para os sábados, dias 22 e 29 de agosto.

Além das competições na arena, a festa reúne mais de 100 shows, feira comercial, espaço infantil e opções gastronômicas ligadas à cultura sertaneja.

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