Barretos abre venda geral da festa de peão 2026 nesta quinta-feira, 19

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, considerada a maior do gênero no Brasil, iniciou nesta quinta-feira, 19, a venda geral de ingressos para a edição de 2026.

O evento chega à 71ª edição e será realizado entre os dias 20 e 30 de agosto, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo.

A pré-venda já havia acontecido no começo da semana para clientes Siccob.

Os ingressos são comercializados por lotes e incluem diversos setores.

A venda ocorre exclusivamente pela plataforma Total Acesso.

Line-up do festival

A programação musical ainda está em divulgação. O cantor Gusttavo Lima foi confirmado como embaixador da edição e terá apresentações previstas para os sábados, dias 22 e 29 de agosto.

Além das competições na arena, a festa reúne mais de 100 shows, feira comercial, espaço infantil e opções gastronômicas ligadas à cultura sertaneja.