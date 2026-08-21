System Of A Down: venda geral de ingressos começa hoje; veja horário e como comprar

A venda geral de ingressos para o show do System Of A Down e do Faith No More no Brasil começa nesta sexta-feira, 21 de agosto, ao meio-dia.

A partir desse horário, o público geral poderá comprar entradas para o evento, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027.

As entradas são vendidas pela Eventim, tanto pela internet quanto na bilheteria oficial. A apresentação, batizada de One Night Only, será a única oportunidade de assistir às duas bandas juntas na América do Sul em 2027, segundo a organização.

Que horas começa a venda do System Of A Down?

A venda geral online começa às 12h desta sexta-feira, 21, pelo site da Eventim. Na bilheteria física, a comercialização começa às 13h.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité começou na quarta-feira, 19. Na quinta-feira, 20, os demais clientes Itaú Unibanco tiveram acesso antecipado aos ingressos.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos inteiros variam de R$ 545 a R$ 1.995, dependendo do setor escolhido. Também há opções de meia-entrada.

Cadeira Superior Nível 5: R$ 545 (inteira) e R$ 272,50 (meia)

R$ 545 (inteira) e R$ 272,50 (meia) Cadeira Superior Sul: R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia)

R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia) Cadeira Superior Leste: R$ 895 (inteira) e R$ 447,50 (meia)

R$ 895 (inteira) e R$ 447,50 (meia) Cadeira Inferior Sul: R$ 995 (inteira) e R$ 497,50 (meia)

R$ 995 (inteira) e R$ 497,50 (meia) Cadeira Inferior Oeste: R$ 995 (inteira) e R$ 497,50 (meia)

R$ 995 (inteira) e R$ 497,50 (meia) Cadeira Inferior Leste: R$ 995 (inteira) e R$ 497,50 (meia)

R$ 995 (inteira) e R$ 497,50 (meia) Cadeiras Cativas e Camarotes: R$ 1.495 (inteira) e R$ 747,50 (meia)

R$ 1.495 (inteira) e R$ 747,50 (meia) Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 1.495 (inteira) e R$ 747,50 (meia)

R$ 1.495 (inteira) e R$ 747,50 (meia) Maracanã Mais Oeste: R$ 1.995 (inteira) e R$ 997,50 (meia)

Também estão disponíveis pacotes VIP Super Fã, com preços de R$ 1.540 a R$ 2.790 na modalidade inteira. Os pacotes incluem ingresso, acesso antecipado, credencial comemorativa, kit com itens exclusivos e entrada antecipada na loja de produtos do show, com benefícios que variam conforme a categoria.

Como comprar os ingressos?

A venda online acontece pela Eventim. Na bilheteria física, os ingressos podem ser adquiridos no Estádio Nilton Santos (Engenhão), na Bilheteria Norte, na Rua das Oficinas, s/n, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

A bilheteria funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas.

Quando será o show?

System Of A Down e Faith No More se apresentam no Maracanã em 15 de janeiro de 2027. A abertura dos portões está marcada para 16h.

O evento será o primeiro show confirmado do Faith No More desde agosto de 2016, quando a banda encerrou a turnê de Sol Invictus. Para o System Of A Down, será o retorno ao país após a Wake Up! South America Stadium Tour, que passou por cinco países e sete cidades em 2025.

Serviço: System Of A Down e Faith No More

Data: 15 de janeiro de 2027

Local: Maracanã, Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n, Maracanã, Rio de Janeiro

Abertura dos portões: 16h

Venda online: Eventim

Venda geral online: sexta-feira, 21 de agosto, às 12h

Venda geral na bilheteria: sexta-feira, 21 de agosto, às 13h

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

Funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 17h