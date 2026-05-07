Feira do Livro da Unesp será no Memorial da América Latina e terá títulos com 50% de desconto

A Feira do Livro da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, realiza sua oitava edição em um novo endereço, entre os dias 13 e 17 de maio. O evento será sediado no Memorial da América Latina, reunindo estandes de mais de 200 editoras, que comercializam obras com descontos a partir de 50%.

Entre as editoras confirmadas estão Companhia das Letras, Todavia, Record, Editora 34 e DarkSide, nomes com circulação consolidada no mercado editorial. Também participam editoras voltadas a quadrinhos, como Figura e Pipoca e Nanquim, além de casas universitárias, como as vinculadas à Unicamp e à USP, e selos independentes, como a Lote 42.

Onde será a Feira do Livro da Unesp?

Segundo a organização da Feira do Livro da Unesp, a escolha do Memorial da América Latina, localizado ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda da linha 3-vermelha do metrô, busca ampliar a capacidade e a infraestrutura do evento. A projeção é superar o público da edição anterior, que registrou 59 mil visitantes.

A programação ocorre de forma simultânea ao Fórum Unesp 50 anos, iniciativa que marca o cinquentenário da universidade com debates sobre literatura, geopolítica, economia, soberania tecnológica e o papel da universidade pública.

A abertura do fórum foi conduzida por Mo Yan, autor chinês laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2012, conhecido no Brasil pelo romance "As Rãs".