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Feira do Livro da Unesp será no Memorial da América Latina e terá títulos com 50% de desconto

Evento literário acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14h28.

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A Feira do Livro da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, realiza sua oitava edição em um novo endereço, entre os dias 13 e 17 de maio. O evento será sediado no Memorial da América Latina, reunindo estandes de mais de 200 editoras, que comercializam obras com descontos a partir de 50%.

Entre as editoras confirmadas estão Companhia das Letras, Todavia, Record, Editora 34 e DarkSide, nomes com circulação consolidada no mercado editorial. Também participam editoras voltadas a quadrinhos, como Figura e Pipoca e Nanquim, além de casas universitárias, como as vinculadas à Unicamp e à USP, e selos independentes, como a Lote 42.

Onde será a Feira do Livro da Unesp?

Segundo a organização da Feira do Livro da Unesp, a escolha do Memorial da América Latina, localizado ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda da linha 3-vermelha do metrô, busca ampliar a capacidade e a infraestrutura do evento. A projeção é superar o público da edição anterior, que registrou 59 mil visitantes.

A programação ocorre de forma simultânea ao Fórum Unesp 50 anos, iniciativa que marca o cinquentenário da universidade com debates sobre literatura, geopolítica, economia, soberania tecnológica e o papel da universidade pública.

A abertura do fórum foi conduzida por Mo Yan, autor chinês laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2012, conhecido no Brasil pelo romance "As Rãs".

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