Um pequeno prédio rosa na Rua Francisco Leitão, em Pinheiros, era conhecido de quem circulava pelo bairro. Os dez apartamentos foram comprados, os moradores se mudaram e o edifício veio abaixo.

No lugar, vai subir uma torre de 120 metros de altura, com 30 mil metros quadrados de escritórios para alugar.

O projeto é da Paladin, gestora americana de investimentos imobiliários. Ela aposta num movimento que já aparece no mercado corporativo de São Paulo: o de empresas que saem da Faria Lima atrás de aluguel mais barato e encontram em Pinheiros a alternativa mais próxima.

O bairro terminou setembro com vacância de 9,9% nos escritórios, segundo a CBRE, uma das maiores quedas entre as regiões corporativas da cidade. No terceiro trimestre, Pinheiros liderou a absorção líquida de escritórios de alto padrão, com 49 mil metros quadrados, de acordo com a Newmark. Boa parte desse volume veio da Amazon, que ocupou o Biosquare inteiro.

A conta, segundo Ricardo Raoul, diretor-geral e head da Paladin no Brasil, começa no preço do metro quadrado. "Hoje você tem proprietário pedindo R$ 400 o metro quadrado", afirmou Raoul, em entrevista à EXAME.

Para uma gestora de investimentos que ocupa de 500 a mil metros quadrados, o valor ainda compensa pelo endereço. Para quem ocupa áreas de 10 mil metros quadrados, uma diferença de R$ 100 por metro quadrado representa R$ 1 milhão por mês em aluguel, sem contar condomínio e IPTU.

"Se eu tenho 5 mil, 6 mil metros quadrados, eu já vou repensar", disse Raoul. Para ele, a Faria Lima vive uma transição. Os grandes ocupantes saem e dão lugar a empresas menores, que não se importam de pagar o preço cheio para estar na avenida.

Quem sai da avenida segue caminhos diferentes, conforme o tamanho. Inquilinos de 10 mil a 20 mil metros quadrados vão para a Chucri Zaidan, onde o aluguel gira entre R$ 110 e R$ 120 o metro quadrado, ou para a Chácara Santo Antônio, entre R$ 60 e R$ 70, segundo Raoul.

As empresas médias vão principalmente para Pinheiros.

"É uma região muito bem abastecida de transporte público, está muito bem localizada, é um bairro plano", afirmou. Segundo ele, há três anos o bairro tinha dificuldade para alugar escritórios a R$ 100 o metro quadrado. Hoje, os prédios novos passam de R$ 200.

Como o 'predinho rosa' virou parte de uma torre corporativa

O edifício da Francisco Leitão não tinha nenhum tipo de tombamento. Mesmo assim, Raoul conta que resistiu à compra. Engenheiro de formação, ele é um amante da arquitetura e queria manter o prédio de pé.

A decisão mudou quando soube que outro incorporador negociava com os moradores, que estavam dispostos a vender.

"Se tem alguém querendo comprar e todo mundo quer vender, eu prefiro que seja eu", disse.

Antes da demolição, a Paladin contratou um fotógrafo para registrar o prédio inteiro e guardar o material como acervo. Os moradores tiveram cerca de seis meses para se mudar.

A gestora também negociou com o movimento Pró-Pinheiros, um dos coletivos de moradores mais ativos da cidade. Atendeu a pedidos da comunidade, como a doação de câmeras de segurança para a rua.

O prédio rosa foi só a primeira peça. A Paladin comprou ainda um terreno ao lado e uma loja na Rua Henrique Schaumann. Depois, juntou a área ao terreno vizinho da incorporadora Lucio, que também tinha um pequeno prédio e uma loja.

Faltava uma casa de 120 metros quadrados que pertencia à Prefeitura de São Paulo, no meio da quadra.

O imóvel estava vazio e invadido. A gestora conseguiu que a prefeitura o colocasse em leilão, arrematou a casa e fez um acordo para a desocupação. A demolição começou agora, e com ela o terreno de cerca de 3.500 metros quadrados fica completo.

Para Raoul, o caso da Francisco Leitão deve se repetir nos bairros mais disputados de São Paulo.

"As casinhas, que antigamente eram os grandes alvos dos incorporadores, estão sumindo, e o que está ficando são os prédios", disse.

Prédios com 30, 40 ou 50 apartamentos já viram alvo de aquisição, segundo ele. Nesses casos, a montagem do terreno pode levar dois anos ou mais. A Paladin já precisou negociar com cerca de 40 proprietários num único projeto.

O movimento não se restringe à capital paulista. Em Balneário Camboriú, por exemplo, um prédio foi demolido depois que todos os apartamentos foram comprados.

O risco é um único dono travar tudo. "Um lote pequenininho no meio de um terreno de 3.000 metros quadrados pode inviabilizar o projeto", afirmou. Num prédio de 20 apartamentos, basta um morador recusar a venda para o negócio parar.

Por isso, segundo ele, a ordem das compras é pensada para não encarecer a operação.

Um novo projeto corporativo em Pinheiros

A torre de Pinheiros terá duas frentes, uma para a Henrique Schaumann e outra para a Francisco Leitão, com uma passagem de pedestres ligando as duas ruas. O projeto é do escritório de arquitetura Andrade Morettin.

A maior parte do edifício será corporativa. Nos andares mais altos, entre 4 mil e 5 mil metros quadrados vão para apartamentos, com vista para o Jardim Paulistano e para Pinheiros.

A obra está estimada em R$ 350 milhões. A Paladin espera a aprovação do projeto pela prefeitura entre janeiro e fevereiro e prevê o início das obras entre abril e maio.

A incorporação será feita com a Lucio e a Stan. "Você tem que fazer parcerias com aqueles com quem tem uma empatia maior e um maior alinhamento em relação ao tipo de produto que você quer desenvolver", disse Raoul.

A torre de 30 mil metros quadrados é uma exceção no portfólio da Paladin, que atua no Brasil desde 1999. Desde 2020, em parceria com a Idea!Zarvos, a gestora desenvolve prédios de escritórios no formato boutique, com cerca de 10 mil metros quadrados, nos Jardins, no Itaim, em Pinheiros e na região da Paulista.

São quatro edifícios: um acaba de ficar pronto e os outros três serão entregues nos próximos 12 meses. Os projetos são assinados por Marcio Kogan, Thiago Bernardes, Paulo Jacobsen e pelo escritório Metro, autor do novo prédio do MASP. O aluguel fica entre R$ 200 e R$ 250 o metro quadrado.

No prédio da esquina da Rua Haddock Lobo com a Rua Antônio Carlos, a gestora fez três andares triplex, com pé-direito de quase 20 metros e uma árvore no meio do escritório. As locações saem a R$ 200 o metro quadrado, segundo Raoul.

A lógica é a mesma do prédio rosa: terreno difícil de montar também significa pouca concorrência. "Eu olho em volta e não tem tantos prédios como os nossos", afirmou.

Ele compara com regiões onde há terreno de sobra. Na Chácara Santo Antônio, segundo o executivo, o Alto das Nações acaba de colocar 80 mil metros quadrados no mercado, numa região com vacância de cerca de 40%. "A chance de você ter vários competidores que vão comprimir o valor da locação é muito grande", disse.