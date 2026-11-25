O 'predinho rosa': Construção na Rua Francisco Leitão, em Pinheiros, era conhecida de quem circulava pelo bairro. (Google Street View/Reprodução)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10h53.
Um pequeno prédio rosa na Rua Francisco Leitão, em Pinheiros, era conhecido de quem circulava pelo bairro. Os dez apartamentos foram comprados, os moradores se mudaram e o edifício veio abaixo.
No lugar, vai subir uma torre de 120 metros de altura, com 30 mil metros quadrados de escritórios para alugar.
O projeto é da Paladin, gestora americana de investimentos imobiliários. Ela aposta num movimento que já aparece no mercado corporativo de São Paulo: o de empresas que saem da Faria Lima atrás de aluguel mais barato e encontram em Pinheiros a alternativa mais próxima.
O bairro terminou setembro com vacância de 9,9% nos escritórios, segundo a CBRE, uma das maiores quedas entre as regiões corporativas da cidade. No terceiro trimestre, Pinheiros liderou a absorção líquida de escritórios de alto padrão, com 49 mil metros quadrados, de acordo com a Newmark. Boa parte desse volume veio da Amazon, que ocupou o Biosquare inteiro.
A conta, segundo Ricardo Raoul, diretor-geral e head da Paladin no Brasil, começa no preço do metro quadrado. "Hoje você tem proprietário pedindo R$ 400 o metro quadrado", afirmou Raoul, em entrevista à EXAME.
Para uma gestora de investimentos que ocupa de 500 a mil metros quadrados, o valor ainda compensa pelo endereço. Para quem ocupa áreas de 10 mil metros quadrados, uma diferença de R$ 100 por metro quadrado representa R$ 1 milhão por mês em aluguel, sem contar condomínio e IPTU.
"Se eu tenho 5 mil, 6 mil metros quadrados, eu já vou repensar", disse Raoul. Para ele, a Faria Lima vive uma transição. Os grandes ocupantes saem e dão lugar a empresas menores, que não se importam de pagar o preço cheio para estar na avenida.
Quem sai da avenida segue caminhos diferentes, conforme o tamanho. Inquilinos de 10 mil a 20 mil metros quadrados vão para a Chucri Zaidan, onde o aluguel gira entre R$ 110 e R$ 120 o metro quadrado, ou para a Chácara Santo Antônio, entre R$ 60 e R$ 70, segundo Raoul.
As empresas médias vão principalmente para Pinheiros.
"É uma região muito bem abastecida de transporte público, está muito bem localizada, é um bairro plano", afirmou. Segundo ele, há três anos o bairro tinha dificuldade para alugar escritórios a R$ 100 o metro quadrado. Hoje, os prédios novos passam de R$ 200.
O edifício da Francisco Leitão não tinha nenhum tipo de tombamento. Mesmo assim, Raoul conta que resistiu à compra. Engenheiro de formação, ele é um amante da arquitetura e queria manter o prédio de pé.
A decisão mudou quando soube que outro incorporador negociava com os moradores, que estavam dispostos a vender.
"Se tem alguém querendo comprar e todo mundo quer vender, eu prefiro que seja eu", disse.
Antes da demolição, a Paladin contratou um fotógrafo para registrar o prédio inteiro e guardar o material como acervo. Os moradores tiveram cerca de seis meses para se mudar.
A gestora também negociou com o movimento Pró-Pinheiros, um dos coletivos de moradores mais ativos da cidade. Atendeu a pedidos da comunidade, como a doação de câmeras de segurança para a rua.
O prédio rosa foi só a primeira peça. A Paladin comprou ainda um terreno ao lado e uma loja na Rua Henrique Schaumann. Depois, juntou a área ao terreno vizinho da incorporadora Lucio, que também tinha um pequeno prédio e uma loja.
Faltava uma casa de 120 metros quadrados que pertencia à Prefeitura de São Paulo, no meio da quadra.
O imóvel estava vazio e invadido. A gestora conseguiu que a prefeitura o colocasse em leilão, arrematou a casa e fez um acordo para a desocupação. A demolição começou agora, e com ela o terreno de cerca de 3.500 metros quadrados fica completo.
Para Raoul, o caso da Francisco Leitão deve se repetir nos bairros mais disputados de São Paulo.
"As casinhas, que antigamente eram os grandes alvos dos incorporadores, estão sumindo, e o que está ficando são os prédios", disse.
Prédios com 30, 40 ou 50 apartamentos já viram alvo de aquisição, segundo ele. Nesses casos, a montagem do terreno pode levar dois anos ou mais. A Paladin já precisou negociar com cerca de 40 proprietários num único projeto.
O movimento não se restringe à capital paulista. Em Balneário Camboriú, por exemplo, um prédio foi demolido depois que todos os apartamentos foram comprados.
O risco é um único dono travar tudo. "Um lote pequenininho no meio de um terreno de 3.000 metros quadrados pode inviabilizar o projeto", afirmou. Num prédio de 20 apartamentos, basta um morador recusar a venda para o negócio parar.
Por isso, segundo ele, a ordem das compras é pensada para não encarecer a operação.
A torre de Pinheiros terá duas frentes, uma para a Henrique Schaumann e outra para a Francisco Leitão, com uma passagem de pedestres ligando as duas ruas. O projeto é do escritório de arquitetura Andrade Morettin.
A maior parte do edifício será corporativa. Nos andares mais altos, entre 4 mil e 5 mil metros quadrados vão para apartamentos, com vista para o Jardim Paulistano e para Pinheiros.
A obra está estimada em R$ 350 milhões. A Paladin espera a aprovação do projeto pela prefeitura entre janeiro e fevereiro e prevê o início das obras entre abril e maio.
A incorporação será feita com a Lucio e a Stan. "Você tem que fazer parcerias com aqueles com quem tem uma empatia maior e um maior alinhamento em relação ao tipo de produto que você quer desenvolver", disse Raoul.
A torre de 30 mil metros quadrados é uma exceção no portfólio da Paladin, que atua no Brasil desde 1999. Desde 2020, em parceria com a Idea!Zarvos, a gestora desenvolve prédios de escritórios no formato boutique, com cerca de 10 mil metros quadrados, nos Jardins, no Itaim, em Pinheiros e na região da Paulista.
São quatro edifícios: um acaba de ficar pronto e os outros três serão entregues nos próximos 12 meses. Os projetos são assinados por Marcio Kogan, Thiago Bernardes, Paulo Jacobsen e pelo escritório Metro, autor do novo prédio do MASP. O aluguel fica entre R$ 200 e R$ 250 o metro quadrado.
No prédio da esquina da Rua Haddock Lobo com a Rua Antônio Carlos, a gestora fez três andares triplex, com pé-direito de quase 20 metros e uma árvore no meio do escritório. As locações saem a R$ 200 o metro quadrado, segundo Raoul.
A lógica é a mesma do prédio rosa: terreno difícil de montar também significa pouca concorrência. "Eu olho em volta e não tem tantos prédios como os nossos", afirmou.
Ele compara com regiões onde há terreno de sobra. Na Chácara Santo Antônio, segundo o executivo, o Alto das Nações acaba de colocar 80 mil metros quadrados no mercado, numa região com vacância de cerca de 40%. "A chance de você ter vários competidores que vão comprimir o valor da locação é muito grande", disse.