Washington anunciou nesta quarta-feira, 25, uma nova rodada de medidas comerciais que também pode atingir produtos brasileiros. O governo de Donald Trump pretende elevar a tarifa sobre o açúcar importado fora da cota e propõe uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. A nova ofensiva tarifária ocorre após o país bloquear nesta terça-feira, 24, o pedido do Brasil para abrir um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC)contra as tarifas adicionaisimpostas pelo governo de Donald Trump.

As novas taxas foram anunciadas, de acordo com a Bloomberg, em meio à tentativa de Trump de reconstruir sua política de taxação de produtos estrangeiros, derrubada pela Suprema Corte americana em fevereiro. Além do Brasil, as medidas anunciadas nesta quarta-feira alcançam China, União Europeia e outras economias. As novas tarifas ainda passarão por consulta pública e poderão ser alteradas antes de uma decisão definitiva, que pode sair em janeiro, segundo informações da Bloomberg.

O bloqueio na OMC, por sua vez, é mais um capítulo da disputa comercial entre Brasília e Washington. O governo brasileiro recorreu ao mecanismo de solução de controvérsias da organização depois que negociações diretas entre os dois países, realizadas em 25 de setembro, terminaram sem acordo.

Segundo o resumo oficial da reunião do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, a delegação americana afirmou que as cobranças respondem a políticas brasileiras que prejudicariam interesses dos Estados Unidos. Apesar de contestar o pedido, Washington declarou que continua disposto a dialogar por uma relação comercial com "maior equidade e reciprocidade".

Quais tarifas dos EUA estão em disputa com o Brasil?

O pedido brasileiro à OMC questiona duas sobretaxas que entraram em vigor em julho de 2025, ambas fundamentadas na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. O dispositivo permite que o governo americano adote medidas comerciais contra países após investigações sobre práticas consideradas desleais.

A primeira é a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, formalizada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) em 15 de julho. A investigação que fundamentou a medida envolveu temas como políticas brasileiras de pagamentos eletrônicos — incluindo o Pix —, comércio digital, acesso ao mercado de etanol, propriedade intelectual e desmatamento ilegal.

A segunda é a sobretaxa de 12,5% relacionada ao combate ao trabalho forçado, aplicada pelo governo americano ao Brasil e a outros 59 parceiros comerciais. Washington justificou a cobrança com alegações de falhas na fiscalização de insumos associados a esse tipo de prática nas cadeias produtivas.

Com as duas medidas, parte das exportações brasileiras aos Estados Unidos passou a enfrentar uma cobrança adicional acumulada de 37,5%. Segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base nos US$ 40,4 bilhões exportados pelo Brasil ao mercado americano em 2024, as duas sobretaxas alcançam 23,1% das vendas, o equivalente a aproximadamente US$ 9,3 bilhões.

Desse total, US$ 6,6 bilhões em exportações, ou 16,5% do total, estão sujeitos à cobrança acumulada de 37,5%. Outros US$ 9,8 bilhões (24,2%) são atingidos por tarifas setoriais já existentes, como as aplicadas ao aço e ao alumínio. Já US$ 21,3 bilhões (52,7%) ficaram fora das novas cobranças, incluindo produtos como café, carnes, aeronaves, suco de laranja e frutas.

Brasil também pode ter novas tarifas sobre açúcar e aviões

Além das sobretaxas já contestadas na OMC, os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira novas medidas direcionadas ao Brasil. Segundo reportagem da Bloomberg, o governo americano pretende alterar uma investigação comercial anterior sobre políticas digitais e práticas comerciais brasileiras.

Entre as mudanças propostas está o aumento da tarifa aplicada ao açúcar bruto e refinado importado acima da cota estabelecida pelos Estados Unidos. O governo também propõe uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas.

A proposta para os aviões ainda não representa uma cobrança definitiva. As medidas anunciadas pelo governo Trump estão sujeitas a consulta pública e podem sofrer alterações durante o processo. Segundo um funcionário americano ouvido pela Bloomberg, uma decisão final pode ser tomada já em janeiro.

A notícia sobre as novas tarifas chega um dia depois de os Estados Unidos barrarem o pedido brasileiro na OMC e poucas semanas após a derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro, aliado de Trump, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Bloomberg relacionou o anúncio das medidas contra o Brasil ao resultado da eleição presidencial.

China e União Europeia também serão atingidas

A nova rodada de tarifas anunciada por Trump também alcança importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos. Para os produtos chineses, a alíquota prevista é de 20%, em linha com o acordo anterior entre Washington e Pequim. O percentual poderá chegar a 40% caso as negociações entre os dois países fracassem, segundo um funcionário americano citado pela Bloomberg.

As importações da União Europeia terão uma tarifa de 15%, conforme o acordo comercial firmado com os Estados Unidos. A taxa poderá subir para até 20%. Japão, Coreia do Sul e Suíça também terão alíquotas de 15%, com possibilidade de elevação para 20%.

Para a Índia, a cobrança prevista é de 17%, caso um acordo comercial com Washington seja concluído. Sem esse entendimento, a taxa poderá chegar a 25%. Bangladesh, Camboja, Indonésia, Malásia, Singapura, Taiwan, Tailândia e Vietnã também estão na lista. México e Noruega, que eram considerados inicialmente, não foram incluídos no anúncio, mas continuam sob análise.

As medidas se apoiam na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, a mesma base jurídica utilizada nas sobretaxas brasileiras contestadas na OMC. A investigação que fundamenta a nova rodada começou em março e apura o que o governo americano classifica como excesso de capacidade industrial em outros países.

O que acontece agora na disputa entre Brasil e EUA na OMC?

O bloqueio americano ao pedido brasileiro não encerra a disputa. Pelas regras da OMC, o país acusado pode barrar a abertura de um painel na primeira solicitação. Se o Brasil reapresentar o pedido na próxima reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, marcada para 17 de dezembro, a criação do painel será automática.

Mesmo com a possibilidade de avançar na organização, a via jurídica enfrenta limitações. O Órgão de Apelação da OMC, responsável por analisar recursos em disputas comerciais, está paralisado desde 2019 porque os Estados Unidos bloqueiam a nomeação de novos integrantes.

Diante desse cenário, o governo Lula mantém a pressão diplomática para retomar as negociações bilaterais. As conversas estão em compasso de espera desde o encontro ministerial de 30 de setembro, em Milwaukee, e o Brasil busca avançar nas tratativas antes da Cúpula de Líderes do G20, marcada para 14 e 15 de dezembro, em Miami.

Trump tenta reconstruir política tarifária após derrota na Justiça

A nova ofensiva comercial é uma tentativa de Trump de retomar a política tarifária abrangente que havia sido derrubada pela Suprema Corte em fevereiro. Na ocasião, os ministros consideraram ilegal o uso de poderes de emergência para impor tarifas generalizadas sem autorização do Congresso.

Após a derrota, a Casa Branca passou a recorrer a outros dispositivos legais. A Seção 301 permite que o presidente imponha tarifas após uma investigação sobre práticas comerciais estrangeiras consideradas prejudiciais aos interesses americanos. O procedimento é mais demorado do que o uso dos poderes de emergência, mas é visto como juridicamente mais resistente a contestações.

Segundo a Bloomberg, as alíquotas definitivas não devem ultrapassar os níveis já estabelecidos nos acordos comerciais dos Estados Unidos com cada economia. As novas cobranças também não serão acumuladas com tarifas de 10% ou 12,5% aplicadas em uma investigação separada sobre a fiscalização de leis contra o trabalho forçado. Quando um produto estiver sujeito às duas medidas, será aplicada apenas a alíquota mais alta.

Petróleo, gás e alimentos que não podem ser cultivados nos Estados Unidos estarão entre os produtos isentos. Mercadorias que já recebem tarifas setoriais, como medicamentos e minerais críticos, também ficarão de fora.

A iniciativa ainda pode comprometer a trégua comercial entre Washington e Pequim. O entendimento entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, para administrar as relações entre as duas maiores economias do mundo tem validade prevista até janeiro, a menos que os dois governos concordem em prorrogá-lo.