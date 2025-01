Fernanda Torres é entrevistada por Kelly e Mark nos EUA; veja onde assistir

Na corrida por estatuetas das maiores premiações do cinema, Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo trabalho como Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”, será entrevistada nesta quinta-feira, 16, no programa Live with Kelly and Mark, reconhecido talk show norte-americano de cultura e entretenimento.

O programa vai ao ar às 10h do horário local pela rede ABC, mas não será transmitido na íntegra para o Brasil. Será possível, no entanto, assistir a trechos da entrevista no canal de YouTube oficial do talk show a partir das 12h (horário de Brasília).

O talk show é apresentado por Kelly Ripa e Mark Consuelos, e até hoje segue como uma das atrações diurnas da ABC de maior audiência dos Estados Unidos. Antes do Oscar, o programa tem entrevistado alguns dos vencedores do Globo de Ouro e possíveis indicados à premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Também nesta quinta-feira, Fernanda será entrevistada no Jimmy Kimmel Live, considerado um dos maiores talk shows dos Estados Unidos.

Corrida pelo Oscar

A entrevista de Fernanda Torres em ambos os programas é importante para a campanha de “Ainda Estou Aqui” no 97ª edição do Oscar. As votações do júri para escolha dos indicados se encerra nesta sexta-feira, 17, é a divulgação da lista de nomeados será no dia 23 de janeiro.

Apesar dos incêndios em Los Angeles, a premiação segue com a mesma data: 2 de março, no teatro Dolby, seguindo a tradição das edições anteriores.

Fernanda e “Ainda Estou Aqui” também concorrem em outras grandes premiações do cinema que atuam como “termômetros do Oscar”, como o Satellite Awards, Critics’ Choice Awards e BAFTA.