Oscar 2025: Academia adia divulgação dos indicados mais uma vez; veja nova data

Os incêndios florestais em Los Angeles seguem devastando casas e estruturas da cidade sem controle. Diante do cenário, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou mais uma vez a data de divulgação dos indicados à 97ª edição do Oscar, antes prevista para este domingo, 19. O anúncio agora será realizado no dia 23 de janeiro.

Já é a segunda vez que a Academia adia a divulgação da lista oficial de indicados. Com o prazo mais distante, prolonga-se também a data de votação do júri, que terá até o dia 17 de janeiro para escolher quem serão os nomeados. A premiação segue, por hora, com a mesma data: será realizada no dia 2 de março.

"Estamos todos devastados pelo impacto dos incêndios e pelas perdas profundas sofridas por tantos em nossa comunidade. A Academia sempre foi uma força unificadora dentro da indústria cinematográfica, e estamos comprometidos em permanecer unidos diante das dificuldades", declararam o CEO e a presidente da Academia, Bill Kramer e Janet Yang. "Nossos membros sempre compartilham o quão importante é para nós nos unirmos como uma comunidade, e estamos determinados a usar esta oportunidade para celebrar nossa indústria resiliente e compassiva. Também estamos ansiosos para homenagear nossos trabalhadores da linha de frente que ajudaram com os incêndios, reconhecendo os impactados e encorajando as pessoas a se juntarem à Academia para apoiar os esforços de socorro".

A destruição impactou diversas outras premiações além do Oscar. O Critics' Choice Awards, que anunciaria seus vencedores neste domingo, 12, foi cancelado e será realizado no dia 26 de janeiro. O anúncio das indicações ao SAG Awards, que seria feito ao vivo nesta quarta-feira, foi substituído por um comunicado oficial. O tradicional almoço do AFI Awards, previsto para 10 de janeiro, será adiado. O BAFTA Tea Party, agendado para o dia 11 no hotel Four Seasons, em Beverly Hills, também foi cancelado.

Sem controle

Em Los Angeles e arredores, o fogo se alastra desde o dia 7 de janeiro, impulsionado pelos ventos secos e intensos conhecidos como Santa Ana. Até agora, os incêndios Palisades e Eaton já consumiram quase 38 mil acres, destruíram mais de 12 mil estruturas e tiraram a vida de pelo menos 24 pessoas, segundo informações da Bloomberg. E a previsão indica que os ventos continuarão afetando a região até quarta-feira, 15.

Esta já é a maior tragédia natural de Los Angeles desde o terremoto de Northridge, em 1994. O custo econômico estimado pela AccuWeather está entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões (R$ 1,53 trilhão a R$ 1,68 trilhão, na cotação atual). Além da destruição de propriedades, os prejuízos incluem perda de empregos e interrupções na cadeia de suprimentos.

A resposta ao desastre inclui a mobilização de helicópteros, tratores e equipes de combate ao fogo posicionadas estrategicamente em todo o sul da Califórnia. Empresas como a Southern California Edison já preparam cortes preventivos de energia para evitar que linhas elétricas contribuam para novos focos de incêndio, enquanto o estado intensifica a preservação de evidências relacionadas ao incêndio Eaton.

Os esforços para conter as chamas enfrentam, no entanto, desafios meteorológicos persistentes. "É um padrão climático desastroso, sem expectativa de mudança significativa nas próximas semanas", disse Bob Oravec, meteorologista sênior do Centro de Previsão Climática dos EUA.

(Colaborou Fernando Olivieri)