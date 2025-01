'Ainda Estou Aqui' é indicado ao BAFTA de Melhor Filme Internacional; veja lista de indicados

"Ainda Estou Aqui" segue a todo vapor nas maiores premiações internacionais de cinema. Nesta quarta-feira, 15, o filme de Walter Salles recebeu uma indicação ao British Field Target Association (BAFTA), considerado o "Oscar britânico" na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Fernanda Torres, por outro lado, não entrou para a corrida pela estatueta de Melhor Atriz.

O longa competirá com "Emilia Pérez", "Tudo Que Imaginamos Como Luz", "A Semente da Fruto Sagrado" e "Kneecap - Música e Liberdade". A premiação está marcada para o dia 16 de fevereiro.

Essa é mais uma grande indicação do filme brasileiro em premiações internacionais. As primeiras foram no Festival Internacional de Cinema de Veneza, no qual o filme saiu vencedor com a estatueta de Melhor Roteiro. "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao Satellite Awards, o Critics Choice Awards e está pré-selecionado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres recebeu a estatueta do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama.

A cerimônia do BAFTA será transmitida no Reino Unido pela BBC. Para quem está em outros países, é possível assistir on-line ou acompanhar no BBC iPlayer. Não há informações para a transmissão do evento no Brasil até o fechamento desta matéria.

Veja abaixo a lista completa de indicados ao BAFTA de 2025

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Ainda Estou Aqui

Emilia Pérez

A Semente do Fruto Sagrado

Kneecap

Tudo que Imaginamos como Luz

Melhor Filme

Anora

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Emilia Pérez

Melhor Direção

Anora – Sean Baker

O Brutalista – Brady Corbet

Conclave – Edward Berger

Duna: Parte Dois – Denis Villeneuve

Emilia Pérez – Jacques Audiard

A Substância – Coralie Fargeat

Melhor Ator

Adrien Brody – O Brutalista

Colman Domingo – Sing Sing

Hugh Grant – Herege

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – O Aprendiz

Timothée Chalamet – Um Completo Desconhecido

Melhor Atriz

Cynthia Erivo – Wicked

Demi Moore – A Substância

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Mikey Madison – Anora

Saoirse Ronan – The Outrun

Melhor Ator Coadjuvante

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – Um Completo Desconhecido

Guy Pearce – O Brutalista

Jeremy Strong – O Aprendiz

Kieran Culkin – A Verdadeira Dor

Yura Borisov – Anora

Melhor Atriz Coadjuvante

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – O Brutalista

Isabella Rossellini – Conclave

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Selena Gomez – Emilia Pérez

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Melhor Elenco

Anora

O Aprendiz

Um Completo Desconhecido

Conclave

Kneecap

Melhor Roteiro Original

Anora

O Brutalista

Kneecap

A Verdadeira Dor

A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

Um Completo Desconhecido

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Melhor Filme Britânico

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

The Outrun

Wallace & Gromit: A Vingança das Aves

Melhor Primeira Direção, Roteiro ou Produção de um britânico

Luna Carmoon - Hoard

Rich Peppiatt - Kneecap

Dev Patel - Fúria Primitiva

Sandhya Suri, James Bowsher e Balthazar de Ganay - Santosh

Karan Kandhari - Sister Midnight

Melhor Animação

Flow

Divertida Mente 2

Wallace & Gromit: A Vingança das Aves

Robô Selvagem

Melhor Documentário

Black Box Diares

No Other Land

Filhas

Will and Harper

Super/Man: A História de Christopher Reeve

Melhor Fotografia

Emilia Pérez

Nosferatu

O Brutalista

Conclave

Duna: Parte Dois

Melhor Edição

Anora

Conclave

Kneecap

Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Melhor Figurino

Blitz

Um Completo Desconhecido

Conclave

Nosferatu

Wicked

Melhor Maquiagem e Cabelo

Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked

Melhor Design de Produção

O Brutalista

Wicked

Conclave

Duna: Parte Dois

Nosferatu

Melhor Som

Blitz

Duna: Parte Dois

Wicked

A Substância

Gladiador II

Melhor Trilha Sonora

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

Robô Selvagem

Melhores Efeitos Especiais

Better Man: A História de Robbie Williams

Gladiador II

Duna: Parte Dois

Planeta dos Macacos: O Reinado

Wicked Corrida do Oscar

Aposta da Academia Brasileira de Cinema, a produção tenta uma vaga no Oscar, onde disputa por indicações em Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme. No Brasil, o filme já passa de 2 milhões de espectadores nos cinemas.