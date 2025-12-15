Fernanda Montenegro 'empresta' voz para defender cinemas em campanha de 'Avatar 3'

A atriz Fernanda Montenegro, 96, emprestou sua voz para a campanha de "Avatar: Fogo e Cinzas", que chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 18.

Em novo trailer, um dos maiores nomes da dramaturgia nacional narra a emoção de assistir a um filme no cinema enquanto o público assiste a cenas do terceiro filme da franquia de Avatar.

James Cameron, diretor do longa, já defendeu publicamente a importância dos cinemas, num momento em que os streamings estão consolidados.

"O crítico de cinema mais implacável que existe é o corpo. A avaliação mais sincera de um filme quem faz é a pele, que arrepia; a garganta aperta; e a pupila dilata" diz Montenegro.

Sobre o que é 'Avatar: Fogo e Cinzas'?

O diretor expande o universo de Pandora em cerca de três horas e 20 minutos ao apresentar o Povo Das Cinzas, que vive sob um vulcão. Diferente da produção anterior, que o público consegue compreender sem ter necessariamente assistido ao original, Avatar 3 exige que o expectador conheça as narrativas anteriores, uma vez que o novo longa desenvolve pontas que ficaram soltas.

Os personagens principais Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), continuam a luta para manter a família unida em um mundo ameaçado pelos humanos, que os Na'vi chamam de "povo do céu".

Enquanto isso, o Povo das Cinzas traz personagens inéditos, como Varang (Oona Chaplin, neta de Charles Chaplin). Ela é a líder do novo grupo e se une aos humanos para derrotar Sully, que agora enfrenta uma batalha dupla.

"E quando Pandora surge imensa, tudo fica pequeno. 'Avatar: Fogo e Cinzas': um filme para ver e sentir nos cinemas", finalizou Fernanda Montenegro.

Assista ao vídeo: