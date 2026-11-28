Primeiro shopping do Brasil, o Iguatemi São Paulo abriu as portas quando a Avenida Faria Lima ainda se chamava Rua Iguatemi. Sessenta anos depois, o complexo que ajudou a moldar o varejo de São Paulo prepara uma expansão voltada para quem vai à avenida almoçar ou jantar.

O empreendimento completa 60 anos neste sábado, 28, com um terraço gastronômico em construção e investimento total estimado em R$ 222,2 milhões.

O projeto acrescentará 4,9 mil metros quadrados de área bruta locável, o equivalente a cerca de 10% da área atual do shopping. A abertura está prevista para julho a setembro de 2027, segundo o relatório do terceiro trimestre da Iguatemi.

No fim de setembro, 75% da nova área já estava comercializada e 49,6% da obra física havia sido concluída.

Como o Iguatemi mudou o varejo de São Paulo

Idealizado pelo empresário Alfredo Matias, o Iguatemi abriu em 28 de novembro de 1966. O projeto reuniu lojas de diferentes segmentos sob uma mesma administração, com estacionamento para os clientes, num momento em que as ruas ainda concentravam o comércio paulistano.

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) adota a abertura do Iguatemi como o marco inaugural do setor.

O Rio de Janeiro já tinha, desde 1963, o Shopping Center do Méier, de menor porte. Em São Paulo, o modelo ganhou escala nos anos seguintes com a abertura do Ibirapuera, em 1976, e do Eldorado, em 1981, também na Faria Lima.

Em 1979, o grupo Jereissati adquiriu os ativos da construtora de Alfredo Matias, entre eles uma participação no shopping.

Uma década depois, Giorgio Armani e Louis Vuitton estavam entre as primeiras grifes internacionais de luxo a ocupar o endereço.

A chegada dessas marcas mudou o alcance do empreendimento, que passou a servir de porta de entrada para redes que buscavam uma vitrine no mercado brasileiro.

Iguatemi nos anos 70: foto mostra prédio antes da reforma na fachada (Divulgação)

Uma porta de entrada para marcas de luxo

O arranjo das lojas continua mudando.

A Americanas deixou o shopping no fim de 2025, e a Fast Shop se transferiu para o espaço que a rede ocupava. No antigo ponto da varejista de eletrônicos, a Dior prepara uma boutique de cerca de 600 metros quadrados, com moda feminina, masculina, joalheria e uma suíte para atendimento privativo. A grife já tem uma loja no Shopping Cidade Jardim e prevê abrir a unidade da Faria Lima no fim de 2027.

Foi no mesmo Iguatemi que a sueca H&M escolheu estrear no Brasil, em agosto de 2025. As duas operações mostram como o shopping combina marcas que atraem públicos e atendem a faixas de preço diferentes. Entre as vitrines de Chanel e Cartier e as lojas de redes como C&A e Sephora, o empreendimento também abriga uma alameda de serviços com chaveiro e alfaiataria.

As lojas do Iguatemi São Paulo venderam R$ 1,24 bilhão entre julho e setembro, o maior valor entre os empreendimentos do portfólio e cerca de um quinto das vendas totais divulgadas pelo grupo no período. A taxa de ocupação do shopping foi de 98,1%, ante 96,7% na média da companhia. Com a maior parte da área já locada, uma mudança de endereço como a da Fast Shop abre espaço para uma operação de grande porte dentro da estrutura existente.

O que o terraço acrescenta ao shopping

O desenho apresentado aos investidores em 2025 prevê cinco restaurantes, dois bares, um café, lojas e dois espaços para eventos, com paisagismo de Isabel Duprat. O novo piso amplia uma oferta que já inclui mesas do Ritz e do Le Jazz Brasserie, além do Teatro Iguatemi, que tem programação própria.

Em 2025, o Brasil encerrou o ano com 658 shoppings e R$ 200,9 bilhões em vendas, segundo a Abrasce. A alimentação já representava cerca de 19% das operações do setor. Com a expansão do comércio eletrônico, comida, lazer e serviços passaram a pesar mais na disputa pela visita presencial.

Na Faria Lima, a aposta é transformar esses outros motivos para visitar o Iguatemi em área locável. O estacionamento ajudou a levar o consumidor da rua para dentro do shopping em 1966. Seis décadas depois, é na parte do prédio voltada para o estacionamento dos fundos que o Iguatemi prepara seu novo endereço para comer e beber.