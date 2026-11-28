O Flamengo acaba de conquistar uma posição inédita fora dos gramados.

O clube carioca ultrapassou a Inter de Milão, uma das equipes mais tradicionais do futebol europeu, em valor de mercado e entrou pela primeira vez na lista dos 20 clubes mais valiosos do mundo, segundo levantamento da consultoria Sports Value.

Avaliado em 6,229 bilhões de reais, o equivalente a 1,238 bilhão de dólares, o Flamengo ocupa a 17ª posição no ranking internacional. Está à frente também de equipes como Roma, Everton e Newcastle, da Europa, e do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Os números fazem parte da sétima edição do anuário de avaliação econômica dos clubes brasileiros, publicado neste sábado, 28, por Amir Somoggi, sócio-diretor da Sports Value. A comparação internacional reúne dados da consultoria brasileira, da Forbes e da Sportico.

O Flamengo foi o clube brasileiro que mais ganhou valor em termos absolutos no último ano: cerca de 1,1 bilhão de reais. Desde 2020, seu valor de mercado cresceu 117%.

“Valuation dos clubes brasileiros bateu recorde em 2026, graças ao forte crescimento das marcas dos clubes”, afirma Somoggi, no estudo.

Como o Flamengo se tornou um negócio de R$ 6,2 bilhões

Quase metade do valor de mercado do Flamengo está concentrada em um ativo intangível: sua marca.

A Sports Value avalia a marca do clube carioca em 3,045 bilhões de reais, uma alta de 28% em relação ao ano anterior. É a mais valiosa do futebol brasileiro, com uma vantagem de quase 1 bilhão de reais sobre a do Palmeiras, segundo colocado nesse quesito.

O cálculo considera fatores como o tamanho da torcida, seu potencial de consumo, o engajamento dos torcedores, os investimentos no futebol e a capacidade de gerar receitas com patrocínios, direitos de transmissão, licenciamento de produtos e programas de sócio-torcedor.

Em 2025, o Flamengo registrou 2,1 bilhões de reais em receitas, dos quais 1,6 bilhão de reais vieram de receitas recorrentes. Os custos com futebol somaram 1,04 bilhão de reais, enquanto as dívidas totalizaram 473 milhões de reais.

A evolução do valor de mercado do Flamengo ajuda a dimensionar a transformação econômica do clube nos últimos anos:

2020: R$ 2,87 bilhões

R$ 2,87 bilhões 2021: R$ 2,69 bilhões

R$ 2,69 bilhões 2022: R$ 3,79 bilhões

R$ 3,79 bilhões 2023: R$ 4,52 bilhões

R$ 4,52 bilhões 2024: R$ 4,88 bilhões

R$ 4,88 bilhões 2025: R$ 5,10 bilhões

R$ 5,10 bilhões 2026: R$ 6,23 bilhões

O potencial de um estádio próprio

Apesar da liderança no Brasil, o Flamengo ainda tem espaço para ampliar seu valor patrimonial.

Quando considerados os ativos dos clubes sem o valor dos jogadores, o rubro-negro ocupa apenas a sétima posição nacional. Um dos motivos, segundo a Sports Value, é a ausência de um estádio próprio.

O patrimônio dos clubes é um dos quatro pilares utilizados pela consultoria para calcular o valuation, ao lado do valor da marca, dos jogadores e dos direitos esportivos.

A expansão internacional dos negócios é outra oportunidade. Na avaliação da consultoria, os clubes brasileiros ainda aproveitam pouco o potencial comercial de suas marcas no exterior, sobretudo para gerar receitas em moedas fortes.

A distância para os líderes mundiais mostra o tamanho desse mercado. O Real Madrid, primeiro colocado no ranking internacional, vale 9,5 bilhões de dólares — quase oito vezes o Flamengo.

Quais são os 20 clubes de futebol mais valiosos do mundo em 2026

Confira o ranking internacional compilado pela Sports Value, com valores em dólares:

Real Madrid — US$ 9,5 bilhões Barcelona — US$ 7,5 bilhões Manchester United — US$ 7,2 bilhões Liverpool — US$ 6,2 bilhões Paris Saint-Germain — US$ 5,8 bilhões Bayern de Munique — US$ 5,7 bilhões Manchester City — US$ 5,5 bilhões Arsenal — US$ 5,4 bilhões Chelsea — US$ 4,2 bilhões Tottenham — US$ 3 bilhões Atlético de Madrid — US$ 2,95 bilhões Juventus — US$ 2,4 bilhões Borussia Dortmund — US$ 2,1 bilhões Milan — US$ 1,45 bilhão Inter Miami — US$ 1,45 bilhão Los Angeles FC — US$ 1,4 bilhão Flamengo — US$ 1,238 bilhão Inter de Milão — US$ 1,2 bilhão Los Angeles Galaxy — US$ 1,17 bilhão West Ham — US$ 1,15 bilhão

O Flamengo é o único representante brasileiro entre os 20 primeiros. O Palmeiras aparece na 24ª posição, avaliado em pouco mais de 1 bilhão de dólares, seguido pelo Corinthians, na 25ª colocação.

Juntos, os 30 clubes mais valiosos do Brasil atingiram uma avaliação recorde de 54,4 bilhões de reais em 2026, uma alta de 15% em um ano e de 64% em relação a 2022.