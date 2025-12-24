'Auto da Compadecida 2' será exibido como série na Globo; entenda

A TV Globo exibirá, a partir de 5 de janeiro, a produção “O Auto da Compadecida 2” em formato de série, logo após a novela “Três Graças”.

Segundo o jornal O Globo, a adaptação terá quatro episódios e contará com cenas inéditas desenvolvidas exclusivamente para a versão televisiva.

As novas sequências vão explorar o período em que João Grilo, interpretado por Matheus Nachtergaele, esteve no Rio de Janeiro, intervalo que não aparece no longa-metragem exibido nos cinemas.

Cenas inéditas e personagens exclusivos

De acordo com o Globo, a série apresentará personagens que não estão no filme. Entre eles estão Omar, vivido por Juliano Cazarré, e Iracema, interpretada por Luellem de Castro, ambos criados especialmente para a narrativa televisiva.

O filme, lançado nos cinemas em 25 de dezembro de 2024, se passa 20 anos após a história original. A trama acompanha Chicó, papel de Selton Mello, que leva uma vida simples vendendo santinhos até o reaparecimento de João Grilo, agora com novos planos.

Elenco traz mudanças e novos nomes

Na nova produção, Taís Araujo assume o papel da Compadecida, personagem antes interpretada por Fernanda Montenegro. Humberto Martins vive o Coronel Ernani, fazendeiro influente com ambições políticas.

O elenco inclui ainda Eduardo Sterblitch como Arlindo, dono da única rádio da cidade, Enrique Diaz, que retorna como Joaquim Brejeiro, Fabiula Nascimento no papel de Clarabela, e Luis Miranda como Antônio do Amor, um carioca malandro.