Feed do Instagram não carrega? App apresenta instabilidade nesta quinta

O Instagram aparenta não estar funcionando normalmente nesta quinta-feira, 26. Usuários estão reportando problemas na página inicial do aplicativo.

O site Down Detector indica turbulências desde 8 horas da manhã. As reclamações dos usuários crescem lentamente até as 11 horas e dão um salto às 13 horas, indo de cerca de 50 notificações para 586.

No Twitter, "o Instagram" já acumula 65 mil tuítes entre usuários brasileiros. Porém, o problema não é só aqui -- usuários de vários países estão relatando os mesmos problemas.

As principais reclamações envolvem a página inicial não atualizando, fotos antigas aparecendo e problemas com as mensagens. Os filtros e efeitos dos Stories não estão disponíveis desde cedo.

meu instagram ta todo doido mostrando publicações de semanas atrás, mds só ladeira abaixo — viana (@youthduda) May 26, 2022

não tô conseguindo nada no Instagram… aparece só umas 3 publicações e depois não carrega mais — 𝐥𝐚𝐥𝐞𝐬𝐤𝐚 (@asisoyyolale) May 26, 2022

#Instagram out here showing me all the people I’ve been ignoring for months and not letting me scroll 😂👌🏻 #instagramdown pic.twitter.com/8ZyHJOo5LX — T (@tk41688) May 26, 2022

O Instagram tirou os filtros. As pessoas postando foto nos stories a partir de agora pic.twitter.com/mipxbEdZqC — Wellington Oliveira (@well_author) May 26, 2022

o instagram bugadissimo ficou com deus pic.twitter.com/qJImigJV2Y — luscas (@luscas) May 26, 2022

