Influencer de SC que rodava o mundo com cachorro em um Fusca morre nos EUA

Conhecido por suas publicações nas redes sociais ao lado de seu cão Shurastey e um Fusca branco, o influenciador brasileiro Jesse Kozechen, ou Jesse Koz, faleceu em um acidente de carro nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 23.

O catarinense estava na Redwood Highway, ou estrada US 199, que fica localizada no estado de Oregon. Koz viajava pelos Estados Unidos em um Fusca branco ano 1978 desde 2017. Ele colidiu contra um Ford Escape.

De acordo com informações do canal americano KPTV, filiada da Fox, o brasileiro perdeu o controle ao tentar desviar do trânsito e morreu no local, assim como o cão, Shurastey.

Já a motorista do outro veículo, Eileen Huss, de 62 anos, foi encaminhada para o hospital. A criança que estava com ela no carro não foi ferida.

Ao longo de cinco anos, Koz e o companheiro Shurastey percorreram 85 mil quilômetros por 17 países. O brasileiro tinha o objetivo de chegar até o Alasca.

LEIA TAMBÉM: