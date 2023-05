Faustão fora da Band: apresentador deixa emissora após 1 ano e meio

Um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, Fausto Silva, não irá mais apresentar seu programa diário na TV Bandeirantes. A informação foi divulgada pela coluna Splash da UOL nesta quinta-feira, 18.

Segundo a coluna, o apresentador anunciou a sua saída em uma reunião com a diretoria do programa, na tarde desta quarta-feira. O assunto ainda é tratado como segredo pela emissora, que ainda não confirmou. A principio, a atração será comandada por João Guilherme Silva e Anne Lottermann até o mês de julho.

Faustão irá continuar na Band?

O futuro de Faustão ainda é incerto, pois até o momento não há indícios de que ele comandará uma nova atração. O contrato do apresentador termina em 2026.

Faustão chegou na emissora em 2021, encerrando contrato com a TV Globo após 34 anos na emissora. Ainda de acordo com a UOL, ele foi aconselhado por amigos próximos a deixar a programação diária e retornar com uma atração apenas aos domingos, como fez em quase toda a sua carreira.

Fontes também apuraram que o programa vive uma crise de audiência. No último dia 15, a programação bateu seu pior índice, registrando apenas dois pontos. Apesar dos caminhos ruins que o programa tomou, tanto o apresentador, quanto a emissora ainda não confirmou o fim do programa.