Faustão fora da Band: veja qual era o salário do apresentador na emissora

Faustão confirmou que irá sair da TV Bandeirantes, nesta quinta-feira, 18, após um ano e meio de emissora. A informação foi divulgada pela coluna Splash da UOL.

Faustão chegou na Band em 2021, encerrando contrato com a TV Globo depois de 34 anos. Segundo a UOL, ele foi aconselhado por amigos próximos a deixar a programação diária e retornar com uma atração apenas aos domingos, como fez em quase toda a sua carreira.

Faustão na Band é um programa ao vivo, com exibição de segunda à sexta-feira das 20h30 às 22h. A estreia ocorreu no dia 17 de janeiro de 2022, junto com a estreia do BBB 22 na ocasião. Fontes ligadas ao apresentador, afirmaram que ele estava insatisfeito com a audiência baixa do programa, que chegou a bater de 2 a 3 pontos de audiência.

Quanto era o salário de Faustão na Band?

Segundo informações da revista Veja, o apresentador ganhava em torno de R$ 3 milhões de reais por mês na emissora.

Qual o motivo da saída de Faustão da Band?

De acordo com a revista Veja, em reunião ocorrida nesta quarta com os diretores do programa, foi proposto uma redução no salário, algo que não teria agradado o apresentador. O assunto ainda é tratado como segredo pela emissora, que ainda não confirmou. A principio, a atração será comandada por João Guilherme Silva e Anne Lottermann até o mês de julho.