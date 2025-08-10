Faustão é extubado e segue internado: saiba qual é o estado de saúde do apresentador

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, foi retirado da ventilação mecânica (extubado) no último sábado, 9. A notícia foi inicialmente divulgada por Flávio Ricco e posteriormente confirmada pela assessoria de imprensa do comunicador. O filho de Fausto, João Silva, também publicou nas redes sociais a atualização compartilhada por Ricco, informando que o pai está bem.

De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado na quinta-feira, 7. Fausto Silva está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda associada à sepse. Durante a internação, ele passou por tratamento para controlar a infecção, além de reabilitação clínica e nutricional para estabilizar seu quadro de saúde.

O apresentador permanece hospitalizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio deste ano, em razão da infecção bacteriana aguda.

Internado há quase 80 dias, Fausto Silva já passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional a fim de estabilizar seu quadro de saúde. Em janeiro deste ano, o apresentador deu entrada na mesma unidade médica para tratar uma infecção.

Faustão já passou por outros transplantes de órgãos

Em 27 de agosto de 2023, há quase dois anos, o apresentador foi submetido a um transplante cardíaco enquanto ocupava o segundo lugar na fila de espera para o procedimento. A equipe médica do paciente que estava na primeira posição recusou o órgão e a oferta foi direcionada a Faustão.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea que morreu após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na época, a família afirmou que um dos órgãos que Fábio doou foi o coração.

Já em 2024, Faustão foi internado novamente para seu primeiro transplante renal. Naquele período, os familiares explicaram que, quando ele fez o transplante de coração, os rins de Faustão já estavam comprometidos e ele estava fazendo hemodiálise. Fausto Silva ficou na fila do segundo procedimento por quase dois meses.

Em entrevista ao programa Fantástico (TV Globo), em agosto de 2024 — meses após o segundo transplante — Faustão comentou sobre sua saúde e compartilhou como se sentia após vivenciar esses episódios.

"É curioso, eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental".

Ele acrescentou: "Você recebe uma bênção dessas, você fala assim: 'poxa, se eu mereci voltar?'. E estou me sentindo muito melhor do que antes, eu tenho uma responsabilidade, então tem que pensar no legado".