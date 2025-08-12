'Chaves' no streaming: onde e como assistir à série em 2025?

Após quase cinco anos de ausência nas plataformas digitais devido a disputas legais, a icônica série mexicana "Chaves" finalmente retorna ao streaming em 2025.

Essa volta é uma grande alegria tanto para os fãs antigos quanto para as novas gerações, que agora têm a oportunidade de reviver as divertidas histórias criadas por Roberto Gómez Bolaños em diversos serviços de streaming.

O retorno da série marca o fim de um período de indefinições e reafirma o sucesso contínuo de "Chaves", que segue sendo extremamente popular no Brasil e em várias partes do mundo.

Onde assistir a "Chaves" no Brasil

Netflix:

Desde o dia 11 de agosto de 2025, a Netflix disponibilizou 273 episódios de "Chaves", incluindo as temporadas clássicas e episódios com nova dublagem. Seu catálogo é um dos mais completos, tornando-se uma excelente opção para quem deseja maratonar a série.

Globoplay:

O Globoplay adicionou, em julho de 2025, 88 episódios de "Chaves", com opções de áudio dublado e em espanhol com legendas. Além disso, a plataforma oferece 176 episódios combinados com a série "Chapolin".

Prime Video:

A partir de 28 de julho de 2025, o Prime Video começou a disponibilizar episódios de "Chaves", com a previsão de ampliar seu catálogo para mais de 500 episódios até o final do segundo semestre de 2025, incluindo também episódios da versão animada.

Multishow (TV Paga):

O Multishow retomou as transmissões diárias de "Chaves" de segunda a sexta-feira a partir do 4 de agosto de 2025, oferecendo uma alternativa para os assinantes de TV a cabo que preferem acompanhar a série na televisão.

SBT:

Embora a série tenha voltado ao streaming, o SBT mantém os direitos exclusivos de exibição na TV aberta e oferece uma seleção limitada de episódios gratuitamente pelo seu aplicativo +SBT.

Mais opções para os fãs

Com a volta de "Chaves" às plataformas de streaming e TV, os fãs têm agora várias opções para acompanhar o programa. Para quem deseja um catálogo mais completo, Netflix, Globoplay e Prime Video são as melhores opções, oferecendo centenas de episódios, incluindo versões remasterizadas e novas dublagens. Já para os que preferem assistir gratuitamente e na TV aberta, o SBT segue exibindo o seriado em sua grade regular.

Esse retorno é fruto de um novo acordo entre a família de Roberto Gómez Bolaños e os distribuidores dos direitos, encerrando anos de pausas e limitações na exibição. Agora, o clássico mexicano pode ser aproveitado novamente por diferentes gerações e em diferentes plataformas.