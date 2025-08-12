'Chaves' no streaming: onde e como assistir à série em 2025?

(Chaves/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10h57.
Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 11h05.
Após quase cinco anos de ausência nas plataformas digitais devido a disputas legais, a icônica série mexicana "Chaves" finalmente retorna ao streaming em 2025.
Essa volta é uma grande alegria tanto para os fãs antigos quanto para as novas gerações, que agora têm a oportunidade de reviver as divertidas histórias criadas por Roberto Gómez Bolaños em diversos serviços de streaming.
O retorno da série marca o fim de um período de indefinições e reafirma o sucesso contínuo de "Chaves", que segue sendo extremamente popular no Brasil e em várias partes do mundo.
Netflix:
Desde o dia 11 de agosto de 2025, a Netflix disponibilizou 273 episódios de "Chaves", incluindo as temporadas clássicas e episódios com nova dublagem. Seu catálogo é um dos mais completos, tornando-se uma excelente opção para quem deseja maratonar a série.
Globoplay:
O Globoplay adicionou, em julho de 2025, 88 episódios de "Chaves", com opções de áudio dublado e em espanhol com legendas. Além disso, a plataforma oferece 176 episódios combinados com a série "Chapolin".
Prime Video:
A partir de 28 de julho de 2025, o Prime Video começou a disponibilizar episódios de "Chaves", com a previsão de ampliar seu catálogo para mais de 500 episódios até o final do segundo semestre de 2025, incluindo também episódios da versão animada.
Multishow (TV Paga):
O Multishow retomou as transmissões diárias de "Chaves" de segunda a sexta-feira a partir do 4 de agosto de 2025, oferecendo uma alternativa para os assinantes de TV a cabo que preferem acompanhar a série na televisão.
SBT:
Embora a série tenha voltado ao streaming, o SBT mantém os direitos exclusivos de exibição na TV aberta e oferece uma seleção limitada de episódios gratuitamente pelo seu aplicativo +SBT.
Com a volta de "Chaves" às plataformas de streaming e TV, os fãs têm agora várias opções para acompanhar o programa. Para quem deseja um catálogo mais completo, Netflix, Globoplay e Prime Video são as melhores opções, oferecendo centenas de episódios, incluindo versões remasterizadas e novas dublagens. Já para os que preferem assistir gratuitamente e na TV aberta, o SBT segue exibindo o seriado em sua grade regular.
Esse retorno é fruto de um novo acordo entre a família de Roberto Gómez Bolaños e os distribuidores dos direitos, encerrando anos de pausas e limitações na exibição. Agora, o clássico mexicano pode ser aproveitado novamente por diferentes gerações e em diferentes plataformas.