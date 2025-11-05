'Esqueceram de Mim': Macaulay Culkin revive Kevin em campanha de Natal

Macaulay Culkin voltou a interpretar Kevin McCallister, personagem de Esqueceram de Mim, em nova campanha de Natal da Home Instead, empresa americana de cuidados domiciliares para idosos.

Intitulada Home but Not Alone (“Em casa, mas não sozinho”), a ação criada pela FCB Chicago faz alusão direta ao título original do filme Home Alone (Esqueceram de Mim). O filme marca os 35 anos do clássico e apresenta um Kevin adulto, agora protetor e cuidadoso com a mãe.

No vídeo principal, o protagnista aparece embalando móveis e eletrodomésticos com plástico bolha para manter a mãe em segurança. O enredo muda quando a neta de Old Man Marley, vizinho do clássico de 1990, surge com uma pá nas mãos e lembra o protagonista — e o público — de que pedir ajuda não significa abrir mão da independência.

Dirigido por Jody Hill, de The Righteous Gemstones, o filme principal de 60 segundos é acompanhado por versões curtas que abordam os desafios de filhos adultos que cuidam dos pais, equilibrando responsabilidades e preservando sua autonomia.

“Quando pensamos nas festas de fim de ano, pensamos em famílias reunidas assistindo a clássicos como Home Alone”, disse Kim Atkinson, diretora de marketing da Home Instead, ao portal AdAge. “Esses momentos também revelam quando pessoas queridas podem precisar de apoio adicional para continuar vivendo de forma independente em casa.”

Segundo Hill, a proposta foi “contar essa história de forma autêntica, reconhecendo que todos vivemos esse momento com alguém próximo em algum ponto”. Ele acrescenta: “Vai além da nostalgia das festas para se conectar com Kevin McCallister anos depois, quando enfrenta as mesmas preocupações que muitos de nós temos ao ver nossos pais envelhecerem. É real, é engraçado e profundamente humano.”

A campanha será veiculada nos Estados Unidos ao longo da temporada de festas, em transmissões televisivas de Home Alone, jogos de futebol universitário e outras programações temáticas de fim de ano.