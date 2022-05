Porchat abre inscrições para se tornar garoto-propaganda de empresas

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do "Divulga Porchat". O projeto, que começou em 2020 e nasceu para ajudar empreendedores na pandemia, consiste em tornar Fabio Porchat o garoto-propaganda de marcas desconhecidas pelo grande público.

Além de contarem com o uso da imagem de Porchat, as pequenas e microempresas selecionadas ganham toda a campanha publicitária, que foi desenvolvida por uma agência profissional. Interessados tem até o meio-dia desta quinta-feira (12) para se inscreverem por meio de um formulário divulgado no Instagram do ator.

Este ano, serão beneficiadas três marcas veganas de qualquer segmento.

“Acho importante que o “Divulga” esteja conectado com a evolução desse nosso mundo. Que está preocupado com sustentabilidade, meio ambiente. A vida em si. É um olhar para o futuro”, diz o artista em comunicado enviado a imprensa.

Em 2020, foram mais de 8 mil inscrições. Na primeira edição do “Divulga Porchat”, foram selecionadas as empresas: Cocadas Vovó Lina, Fitzza!, Labareda Boutique, Clube de Brinquedos TumTum, Bem Feito Carteiras. Em 2021, foi a vez da “Era uma vez no mundo”, da Mei Mei Produtos Naturais e da Naturale terem Porchat como imagem de frente para aumentar a visibilidade e as vendas, consequentemente.

Logo no primeiro ano do projeto o resultado foi visível, marcas como a Vovó Lina Cocadas subiu de 14 para 92 vendas por mês em apenas 90 dias. Também no período de três meses, a Fitza teve um crescimento total de 38,7%. Aumento parecido com o Labareda Boutique, que registrou 38,45% mais vendas.

Além de usar seu próprio perfil nas redes sociais para divulgar as marcas e doar a sua imagem para a campanha publicitária de cada uma delas, ele também fez propaganda delas nos mais diversos meios.

