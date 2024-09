Exposição de 'Friends' desembarca em São Paulo neste ano; pré-venda começa no domingo

Os fãs da sitcom mais famosa do mundo têm motivos de sobra para comemorar: chega em novembro ao Brasil a "The FRIENDS Experience: The one in São Paulo", uma exposição temática com os principais cenários da produção, que completa 30 anos em 2024. Do icônico sofá da abertura da série, poltronas de Chandler e Joey, ao cenário completo do famoso "Central Perk", o público terá acesso a uma experiência completamente imersiva.

A pré-venda dos ingressos para a exposição é exclusiva do Nubank, patrocinador do evento, e começa neste domingo, 22, dia em que "Friends" foi lançado, em 1994. E para anunciar a chegada da novidade, o banco já instalou quatro portas roxas — com suas devidas molduras amarelas em volta do olho mágico — pela cidade de São Paulo. O público pode encontrar as ativações entre os dias 18 e 22 de setembro na sede do Nubank, na Av. Rebouças, no Parque Ibirapuera, na praça Oswaldo Cruz (na Avenida Paulista) e no Shopping Cidade São Paulo. ]

O que esperar da exposição de 'Friends' em SP?

Dentro da exposição, os visitantes poderão interagir com os clássicos da série como o sofá, as poltronas do apartamento de Chandler e Joey, a cozinha da Monica e diversos objetos e cenários marcantes da produção. O "Central Perk" estará em pleno funcionamento, com ativações de marcas parceiras.

"The FRIEND Experience" estará aberta ao público em novembro no Shopping Cidade São Paulo e disponível para visitação até março de 2025. A exposição foi criada pela Warner Bros. Discovery Global Experiences, Original X Productions e Warner Bros. Television Group. Será apresentada pelo Ministério da Cultura e Nubank, com patrocínio da Sem Parar e parceria da Fever. A produção local é feita pela Businessland.

Veja as fotos da exposição de 'Friends'