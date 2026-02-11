Negócios

Na contramão do trote tradicional, alunos de Adm promovem doação de roupas em SP

Alunos interessados devem levar doações ao campus da Escola de Negócios Saint Paul e depositar os itens nos pontos de coleta sinalizados

Em vez de brincadeiras ou desafios, a recepção aos calouros acontece por meio de uma ação social

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16h30.

Os estudantes do curso de Administração da Escola de Negócios Saint Paul iniciam o ano letivo de 2026 com uma proposta diferente para o tradicional trote universitário. Em vez de brincadeiras ou desafios, a recepção aos calouros acontece por meio de uma ação social: o Trote Solidário, que arrecada roupas e sapatos para doação a instituições da capital paulista.

A iniciativa faz parte da Semana de Boas-Vindas, organizada pela coordenação acadêmica. A proposta é incentivar a participação coletiva e transformar o primeiro contato com a vida universitária em engajamento social. 

Durante toda a semana, estudantes podem levar peças em bom estado e depositá-las em pontos de coleta instalados no campus. As doações serão encaminhadas a organizações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o período de temperaturas mais baixas.

“O trote é um momento simbólico na vida do aluno. Por isso, queremos que nossos estudantes comecem o curso entendendo que gestão, liderança e responsabilidade caminham juntas”, afirma Mila Securato, diretora executiva da Graduação.

Para Leonardo Artigas Abucham, head de marketing da graduação, a proposta também reforça a identidade da instituição. “A ideia foi mostrar que o trote pode ser um momento de integração real. Quando o aluno chega, ele não encontra um ritual vazio, mas uma proposta concreta de participação social. Isso comunica, desde o início, que a formação aqui envolve responsabilidade.”

Kalil Missen, estudante do primeiro semestre do curso de Administração da Escola de Negócios Saint Paul

Envolvimento estudantil 

Para muitos calouros, a ação ajuda a construir uma relação diferente com a instituição desde os primeiros dias. “É uma forma de entrar na faculdade já participando de algo maior”, diz Kalil Missen, estudante do primeiro semestre. “Você se sente parte de uma comunidade que se preocupa com o entorno.”

A escolha pelo trote solidário acompanha uma tendência observada em universidades brasileiras, que vêm repensando práticas tradicionais de recepção após episódios de violência e denúncias em diferentes regiões do país. No lugar de rituais hierárquicos, cresce o interesse por ações de integração baseadas em colaboração e impacto social.

Segundo os organizadores, a expectativa é arrecadar centenas de peças ao longo da semana. Professores e funcionários também participam da mobilização, ampliando o alcance da campanha.

“Não é só sobre doar roupas”, afirma Victor Fascina, um dos estudantes envolvidos na organização. “É sobre mostrar, desde o começo, que a gente pode usar nossos privilégios e nossa formação para gerar impacto positivo.”

Victor Fascina, estudante do curso de Administração da Escola de Negócios Saint Paul envolvido na organização do Trote Solidário

Como participar do Trote Solidário

O Trote Solidário acontece durante a Semana de Boas-Vindas do curso de Administração da Saint Paul e é aberto a todos os alunos da Graduação.

Veja como participar:

  • Separe roupas, sapatos e casacos em bom estado;
  • Leve as doações ao campus da Escola de Negócios Saint Paul;
  • Deposite os itens nos pontos de coleta sinalizados.

As peças arrecadadas serão destinadas a instituições sociais parceiras, que atuam no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade em São Paulo. A participação é voluntária e não exige inscrição prévia. Basta comparecer ao campus durante a semana de recepção e contribuir.

