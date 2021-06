Elenco mais rico das sitcoms: qual dos atores de "Friends" ganhou mais?

O reencontro do elenco original da série "Friends", que marcará a inauguração do streaming HBO Max em junho, trouxe muita nostalgia aos órfãos da sitcom que foi ao ar entre 1994 e 2004. Mas para poder colocar o episódio no ar, um relatório da Variety relevou que a HBO teve que desenbolsar cerca de 2.5 milhões de dólares para cada um dos seis protagonistas, em uma tomada de gravação que durou apenas duas horas.

Se o número parece impressionante, saiba que ele é irrisório para o sexteto que acumulou fortunas de milhares de dólares durante os 10 anos que o programa foi ao ar. Se na primeira temporada de "Friends" cada um dos seis amigos recebia 22.500 dólares por capítulo, na nona e na décima, quando o programa americano estava no auge, o cachê subiu para 1 milhão de dólares por episódio, o mais alto já ofertado em uma sitcom.

Hoje, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry acumulam juntos mais que meio bilhão de dólares, graças a "Friends" e a outros trabalhos feitos pelos atores após a série.

Jennifer Aniston

A mais rica dos seis atores, estima-se que Jennifer Aniston, a Rachel em "Friends", tenha faturado 90 milhões de dólares durante os 10 anos que o programa foi ao ar, valor semelhante ao de seus colegas de elenco. No entanto, depois da Sitcom, Aniston foi a atriz que mais conseguiu trabalhos: foram mais de 40 filmes além de series e campanhas publicitárias. Em uma de suas mais recentes atuações, Aniston faturou 2 milhões de dólares por episódio como protagonista da série "The Morning Show", da Apple TV+. Hoje, o império da atriz é avaliado em 300 milhões de dólares.

A segunda colocada no ranking é Courtney Cox, que além das dezenas de milhões de dólares que embolsou como Monica Geller em "Friends", fez outros trabalhos que também renderam muito dinheiro. Entre 2009 e 2015, por exemplo, a atriz faturou 275 mil dólares por episódio de uma outra sitcom, a "Cougar Town". Com o trabalho, Cox somou mais seis milhões de dólares a sua fortuna. Para além das telas, Cox também estrelou campanhas publicitárias que lhe renderam boas somas, incluindo o lucro de quando ela virou porta-voz da marca de beleza Pantene. Hoje, a fortuna da atriz é estimada em 150 milhões de dólares.

Já Matthew Perry, o Chandler de "Friends", apostou nos investimentos para aumentar seu patrimônio. De acordo com o The Tab, seus negócios imobiliários o fizeram colher grandes lucros, incluindo 15 milhões de dólares de uma cobertura que vendeu em Hollywood. Atualmente, a fortuna do ator é de cerca de 120 milhões de dólares.

Lisa Kudrow, que em "Friends" deu vida à hippie Phoebe, também viu as portas se escancararam depois de 2004. Entre dezenas de séries e filmes, Kudrow fez sucesso em produções como "Grace e Frankie", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "The Good Place" e "Space Force". Até agora, os trabalhos ajudaram ela a criar um patrimônio nada modesto de 90 milhões de dólares. David Schwimmer "Friends": fortuna de Schwimmer é estimada em 85 milhões de dólares.

Conhecido por interpretar o Ross em "Friends", Schwimmer não acumulou tantos trabalhos na tv e no cinema quando os seus colegas, mas ainda assim é dono de um império de dar inveja. Na verdade, após a série, o ator focou no teatro e hoje é co-proprietário de uma produtora que já produziu mais de 60 peças. A fortuna de Schwimmer é estimada em 85 milhões de dólares.