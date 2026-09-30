Quando estreia o 3º episódio de 'Outlander: Blood of My Blood' no Disney+?

A segunda temporada de "Outlander: Blood of My Blood" já está em andamento no Disney+, com novos episódios lançados semanalmente. A série, que funciona como prelúdio de "Outlander", acompanha as histórias dos pais de Claire e Jamie em diferentes períodos históricos.

O terceiro episódio da segunda temporada, intitulado "Rabbits Don't Swim", está previsto para chegar ao streaming neste sábado, 3.

Quando estreia o episódio 3 de "Outlander: Blood of My Blood"?

De acordo com o cronograma da segunda temporada, o terceiro capítulo estreia em 3 de outubro. A produção tem dez episódios nesta temporada, com lançamento semanal.

O Disney+ havia anunciado que o primeiro episódio chegaria em 19 de setembro e que, a partir daí, um novo capítulo seria disponibilizado a cada sábado na América Latina.

Qual é a história da 2ª temporada?

Na nova temporada, as histórias dos personagens são atravessadas pela rebelião jacobita de 1715, que divide as Terras Altas da Escócia e coloca diferentes clãs diante da necessidade de escolher de que lado ficar.

Brian Fraser e seu primo Murtagh retornam ao Castelo de Leathers e se comprometem a lutar ao lado de Simon Fraser, Lord Lovat. Enquanto isso, Ellen MacKenzie volta ao Castelo Leoch e encontra seus irmãos, Colum e Dougal, em desacordo sobre como reagir ao conflito que se aproxima.

Ellen decide proteger o Clã MacKenzie e começa a elaborar um plano para evitar que a família sofra as consequências da rebelião.

E Henry e Julia?

A temporada também acompanha Henry e Julia Beauchamp, pais de Claire, que finalmente se reencontram depois de uma viagem no tempo que os deixou separados.

Os dois tentam encontrar uma maneira de retornar à própria época e reencontrar a filha, mas o plano fracassa novamente. Henry fica distante de Julia e precisa lidar com seus próprios conflitos enquanto busca um caminho de volta.

Julia, por sua vez, retorna ao Castelo de Leathers, onde precisa enfrentar seu marido, Lord Lovat.

Quem está no elenco?

A série é estrelada por Jeremy Irvine como Henry Beauchamp e Hermione Corfield como Julia Beauchamp. Jamie Roy interpreta Brian Fraser, enquanto Harriet Slater vive Ellen MacKenzie.

O elenco principal também conta com Tony Curran como Simon Fraser, Lord Lovat; Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie; Sam Retford como Dougal MacKenzie; Rory Alexander como Murtagh Fitzgibbons Fraser; e Conor MacNeill como Ned Gowan.

Qual é a relação com 'Outlander'?

"Outlander: Blood of My Blood" expande o universo criado a partir dos romances de Diana Gabaldon ao apresentar as histórias dos pais dos protagonistas da série original.

As oito temporadas de "Outlander" estão disponíveis no Disney+, assim como todos os episódios da primeira temporada de "Blood of My Blood".

O próximo capítulo da segunda temporada, portanto, está previsto para 2 de outubro.

Confira o trailer