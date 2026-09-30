Quando estreia o 3º episódio de 'Outlander: Blood of My Blood' no Disney+?

'Outlander: Sangue do Meu Sangue' (Divulgação/Disney)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15h09.
Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 15h11.
A segunda temporada de "Outlander: Blood of My Blood" já está em andamento no Disney+, com novos episódios lançados semanalmente. A série, que funciona como prelúdio de "Outlander", acompanha as histórias dos pais de Claire e Jamie em diferentes períodos históricos.
O terceiro episódio da segunda temporada, intitulado "Rabbits Don't Swim", está previsto para chegar ao streaming neste sábado, 3.
De acordo com o cronograma da segunda temporada, o terceiro capítulo estreia em 3 de outubro. A produção tem dez episódios nesta temporada, com lançamento semanal.
O Disney+ havia anunciado que o primeiro episódio chegaria em 19 de setembro e que, a partir daí, um novo capítulo seria disponibilizado a cada sábado na América Latina.
Na nova temporada, as histórias dos personagens são atravessadas pela rebelião jacobita de 1715, que divide as Terras Altas da Escócia e coloca diferentes clãs diante da necessidade de escolher de que lado ficar.
Brian Fraser e seu primo Murtagh retornam ao Castelo de Leathers e se comprometem a lutar ao lado de Simon Fraser, Lord Lovat. Enquanto isso, Ellen MacKenzie volta ao Castelo Leoch e encontra seus irmãos, Colum e Dougal, em desacordo sobre como reagir ao conflito que se aproxima.
Ellen decide proteger o Clã MacKenzie e começa a elaborar um plano para evitar que a família sofra as consequências da rebelião.
A temporada também acompanha Henry e Julia Beauchamp, pais de Claire, que finalmente se reencontram depois de uma viagem no tempo que os deixou separados.
Os dois tentam encontrar uma maneira de retornar à própria época e reencontrar a filha, mas o plano fracassa novamente. Henry fica distante de Julia e precisa lidar com seus próprios conflitos enquanto busca um caminho de volta.
Julia, por sua vez, retorna ao Castelo de Leathers, onde precisa enfrentar seu marido, Lord Lovat.
A série é estrelada por Jeremy Irvine como Henry Beauchamp e Hermione Corfield como Julia Beauchamp. Jamie Roy interpreta Brian Fraser, enquanto Harriet Slater vive Ellen MacKenzie.
O elenco principal também conta com Tony Curran como Simon Fraser, Lord Lovat; Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie; Sam Retford como Dougal MacKenzie; Rory Alexander como Murtagh Fitzgibbons Fraser; e Conor MacNeill como Ned Gowan.
"Outlander: Blood of My Blood" expande o universo criado a partir dos romances de Diana Gabaldon ao apresentar as histórias dos pais dos protagonistas da série original.
As oito temporadas de "Outlander" estão disponíveis no Disney+, assim como todos os episódios da primeira temporada de "Blood of My Blood".
O próximo capítulo da segunda temporada, portanto, está previsto para 2 de outubro.