Com 74 anos, CEO da Disney acorda 4h, faz exercícios no escuro e comanda império de US$ 218 bilhões

A Walt Disney Company é responsável por diversas animações e longas-metragens que marcam gerações desde 1923. Com clássicos como Cinderela e Branca de Neve, até grandes franquias como Marvel e Star Wars. Mas, recentemente, grandes obras que impactaram a indústria cinematográfica foram produzidas pela companhia de entretenimento sob a gestão do CEO, Bob Iger.

O executivo americano, de 74 anos, desempenhou um papel crucial na evolução recente da Disney, conduzindo a empresa a um período de crescimento extraordinário e transformação durante sua gestão como CEO. Atualmente, a gigante do entretenimento tem valor de mercado de aproximadamente US$ 218 bilhões.

No primeiro trimestre fiscal de 2025, a Walt Disney Company reportou um lucro líquido de aproximadamente US$ 2,6 bilhões. A receita total alcançou US$ 24,7 bilhões, marcando um crescimento de 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de US$ 23,5 bilhões. Esse desempenho superou as previsões do mercado, impulsionado principalmente pelo sucesso nas bilheteiras, com destaque para o filme "Moana 2", além do crescimento contínuo no segmento de streaming.

Trajetória

Sua jornada começou na ABC em 1974, e com a aquisição da empresa pela Disney, Iger ascendeu rapidamente a posições de liderança, tornando-se COO em 2000. Quando Michael Eisner saiu de forma conturbada em 2005, Iger foi escolhido para assumir o comando da Disney.

Ao longo de seus 15 anos como CEO, Iger impulsionou a Disney a novos patamares por meio de aquisições estratégicas que mudaram o curso da empresa. Em 2006, ele negociou a compra da Pixar Animation Studios por US$ 7,4 bilhões, dando um novo impulso à animação da Disney. Já em 2009, foi responsável pela aquisição da Marvel Entertainment por US$ 4 bilhões, ampliando substancialmente o portfólio da Disney com o agora lendário universo cinematográfico da Marvel. Em 2012, a Disney adquiriu a Lucasfilm, dona das renomadas franquias Star Wars e Indiana Jones, por US$ 4 bilhões, consolidando ainda mais o legado icônico da empresa.

Além dessas aquisições, Iger teve um papel decisivo na abertura do parque temático Disney na China e na histórica aquisição da 21st Century Fox em 2018 por impressionantes US$ 71,3 bilhões, uma das maiores transações no setor de entretenimento. Sob sua liderança, o valor de mercado da Disney cresceu de forma impressionante, consolidando sua posição como uma gigante global da mídia e entretenimento.

Embora tenha deixado o cargo de CEO em 2020, com Bob Chapek assumindo seu lugar, Iger retornou à liderança da empresa em 2022 após a saída abrupta de Chapek, enfrentando um cenário desafiador em termos financeiros e estratégicos.

Reconhecido não apenas por suas aquisições, mas também por sua visão centrada na qualidade, inovação tecnológica e expansão internacional, Iger moldou a Disney para ser uma força global em um setor em constante mudança. Seu legado é o de um líder visionário, cujo impacto na indústria do entretenimento permanece inegável.

Hábitos para alcançar o sucesso

Bob Iger inicia seus dias por volta das 4h15 da manhã, um horário considerado incomum para a maioria das pessoas. Ele utiliza os primeiros momentos do dia para práticas pessoais e evita acessar o celular antes de concluir sua rotina de exercícios físicos.

O executivo costuma aproveitar esse período para refletir e organizar mentalmente as prioridades estratégicas. Os exercícios são realizados em um ambiente silencioso e controlado, frequentemente em uma sala escura com a televisão ligada, mas sem som. Esse hábito pretende manter a clareza mental antes do início das atividades corporativas.

A rotina matinal, planejada de forma precisa, é parte do método de Iger para sustentar o foco e a disciplina exigidos no comando de uma empresa do porte da Disney. Essa organização na vida pessoal é considerada um dos pilares de sua gestão.

Bob Iger reforçou recentemente a presença física de sua equipe nos escritórios ao determinar que os funcionários trabalhem presencialmente de segunda a quinta-feira. A medida, que estabelece quatro dias por semana no ambiente corporativo, visa aumentar a colaboração e impulsionar a criatividade nas equipes, pontos que ele considera centrais para o modelo de negócios da companhia.

A rotina pessoal do executivo também chama atenção. Iger inicia suas atividades ainda antes do amanhecer, priorizando exercícios físicos como forma de manter o bem-estar e a energia no dia a dia. Apesar desse hábito ser comum entre líderes de grandes corporações, não há informações detalhadas sobre a sequência de atividades que ele realiza fora do expediente.

Desde que reassumiu a liderança da Disney, em novembro de 2022, Iger tem lidado com um cenário desafiador. Ele direciona esforços para consolidar o crescimento do serviço de streaming Disney+, conter despesas e reorganizar operações afetadas pela pandemia. Em cada uma dessas frentes, o executivo enfatiza a necessidade de inovação e da proximidade entre colaboradores como ferramentas para fortalecer a companhia.

A rotina do CEO, portanto, é pautada pelo equilíbrio entre a atenção à saúde física, a defesa do contato direto entre as equipes e a condução de estratégias voltadas a manter a relevância e competitividade da Disney no mercado global.