A Rockstar Games anunciou que Grand Theft Auto 6, um dos lançamentos mais esperados da história dos videogames, foi adiado para maio de 2026.

Originalmente previsto para o final de 2025, o novo jogo da franquia GTA promete ser o maior lançamento de entretenimento de todos os tempos.

A decisão pegou os fãs de surpresa, mas a desenvolvedora pediu paciência aos jogadores, prometendo que a espera valerá a pena.

Pedido de desculpas e explicação da Rockstar

Em um comunicado oficial, a Rockstar pediu desculpas pelo atraso e garantiu que está empenhada em entregar um jogo de qualidade que atenda, e até supere, as expectativas do público.

"Estamos profundamente agradecidos pelo apoio de todos e esperamos que compreendam a necessidade desse tempo extra para alcançarmos o nível de qualidade que vocês merecem", disse a empresa.

A Rockstar também revelou que está trabalhando para proporcionar uma experiência que justifique a grandiosidade do título, mas evitou dar mais detalhes sobre o conteúdo do jogo ou a data de lançamento do próximo trailer.

Expectativa e especulações sobre plataformas

Embora o adiamento tenha sido confirmado, a empresa não divulgou novos materiais ou informações sobre o jogo, o que faz com que a ansiedade em torno do lançamento continue a crescer.

O cenário de expectativas segue aquecido, especialmente pelo fato de que a data de maio de 2026 pode abrir novos caminhos para plataformas de lançamento, incluindo a possível chegada do título para PC, além de PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Isso, é claro, ainda é especulação, mas os fãs não descartam essa possibilidade.

Impacto no mercado de lançamentos de 2025

O adiamento também teve repercussões significativas no calendário de lançamentos de outros jogos. Com o peso de GTA 6 afastado da janela de lançamento de 2025, desenvolvedores como Gearbox, EA e Bungie, com títulos como Borderlands 4, Battlefield e Marathon, podem respirar mais aliviados, já que o mercado competitivo não será tão fortemente marcado pela presença de GTA 6 no período.

No entanto, outros estúdios que haviam planejado o lançamento de seus jogos no mesmo período terão que repensar suas estratégias.

Visão da Take-Two sobre o adiamento

Ao comentar o adiamento, Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, controladora da Rockstar, ressaltou que embora o adiamento fosse uma possibilidade, a confiança na entrega do GTA com a qualidade prometida sempre foi grande.

"Nos sentimos bem com o que estamos fazendo, mas sempre há um risco de atrasos", declarou. A espera, entretanto, apenas aumenta o fervor em torno da chegada de um dos maiores títulos da indústria dos videogames.

O futuro de GTA 6

A expectativa é que nos próximos meses mais detalhes sobre o jogo sejam revelados, mas até lá, os fãs terão que se contentar com a promessa de um título que, segundo a Rockstar, será digno da enorme responsabilidade que é carregar o nome de Grand Theft Auto.