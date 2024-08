Lenda do cinema francês: Alain Delon morre aos 88 anos

O ator Alain Delon morreu neste domingo, 18, em sua casa em Douchy, cidade a 130 quilômetros de Paris.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (seu cão) Loubo lamentam profundamente o falecimento de seu pai. Ele morreu tranquilamente em sua casa em Douchy, rodeado por seus três filhos. A família pede que respeitem sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso", anunciaram os três filhos do ator à agência AFP.

Em 2005, em uma entrevista à revista Paris Match, o ator confidenciou que sofria de problemas vasculares. Em 2012 e 2013, ele foi internado após episódios de arritmia.

Em 2017, aos 81 anos, ele fez uma cirurgia cardíaca. Durante a cirurgia de cerca de 5 horas, foi colocado um "bypass" coronário (procedimento que permite o sangue contorne uma obstrução) na artéria femoral.

Em 2018, o ator decidiu encerrar sua carreira. "Eu tenho a idade que tenho. Fiz a carreira que fiz. Vou fechar o ciclo com um filme e uma peça de teatro magníficos. Não é o fim de uma vida, mas de uma carreira", disse à AFP na época.

Depois de sofrer um duplo AVC em 2019.

Há dois anos, Delon decidiu acabar voluntariamente com sua vida por meio de um suicídio assistido. Em 2021 faleceu a ex-mulher do artista, a atriz Nathalie Delon, aos 79 anos. Ela sofria de câncer no pâncreas e, assim como o ex-marido, queria acabar com a vida por meio da eutanásia.

Delon participou de pelo menos 80 filmes em 50 anos de carreira e foi dirigido por grandes cineastas, como Melville, Visconti, Losey, ou Antonioni. Seus papéis em "Rocco e seus irmãos", "O leopardo", "O samurai", entre outros, marcaram gerações de cinéfilos.