De Eric Dane a Stephen Hawking: as celebridades que foram vítimas da ELA

Eric Dane: ator ficou conhecido por seu papel como o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan (Frazer Harrison/Getty Images for Prime Video)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09h51.
Eric Dane, ator conhecido por seu papel em Grey's Anatomy, morreu aos 53 anos na última quinta-feira, 19, após uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA).
A informação foi divulgada pela família do artista ao portal TMZ. Dane estava internado em um hospital de Los Angeles e morreu acompanhado da esposa, das duas filhas e de amigos e parentes.
Dane ficou conhecido por seu papel como o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan e por interpretar Cal Jacobs, pai de Nate Jacobs, na série Euphoria.
Conhecido como Washington “Coração Valente”, foi atacante de destaque nos anos 1980. Atuou no Fluminense, Corinthians, Athletico Paranaense e pela seleção brasileira.
No Fluminense, formou com Assis a dupla “Casal 20”, referência ao seriado norte-americano exibido na época. Foi diagnosticado com ELA em 2009 e morreu em 2014, após cinco anos com a doença.
Biólogo marinho e animador, criou a série "Bob Esponja Calça Quadrada". O primeiro episódio foi exibido em 1999.
A produção foi traduzida para mais de 60 idiomas e gerou mais de US$ 13 bilhões em merchandising. Hillenburg anunciou o diagnóstico em março de 2017 e morreu em novembro de 2018, aos 57 anos.
Atriz e cantora da Broadway, integrou o elenco original de "O Fantasma da Ópera", em 1988.
Recebeu três indicações ao Tony Award por "Show Boat" (1995), "The Music Man" (2000) e "Mary Poppins" (2006). Tornou público o diagnóstico no fim de 2019 e morreu em 23 de dezembro de 2020, aos 59 anos.
Ator canadense, interpretou Eric Green na série "Jericho" e participou de "Star Trek: Discovery" e do filme "Capitã Marvel" (2019).
Foi diagnosticado com ELA em 2018. Morreu em fevereiro de 2024, aos 49 anos, após cinco anos e meio convivendo com a doença.
Ator britânico, atuou em "A Volta ao Mundo em 80 Dias" (1956) e na franquia "A Pantera Cor-de-Rosa".
Venceu o Oscar de Melhor Ator em 1958 por "Vidas Separadas". Foi diagnosticado com ELA em 1980 e morreu em 1983.
Físico britânico conhecido por pesquisas sobre buracos negros e cosmologia. Autor do livro "Uma Breve História do Tempo", publicado em 1988.
Descobriu a doença aos 21 anos. Utilizou um sistema de comunicação assistiva criado por ele e por outros físicos para escrever e se comunicar. Morreu em 2018, após mais de 50 anos convivendo com ELA.
Cantora e pianista norte-americana, conhecida por “Killing Me Softly with His Song” e “The First Time Ever I Saw Your Face”.
Foi a primeira artista a vencer o Grammy de Gravação do Ano em dois anos consecutivos, em 1973 e 1974. Anunciou o diagnóstico em novembro de 2022 e morreu em 24 de fevereiro de 2025, aos 88 anos.