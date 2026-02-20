De Eric Dane a Stephen Hawking: as celebridades que foram vítimas da ELA

Eric Dane, ator conhecido por seu papel em Grey's Anatomy, morreu aos 53 anos na última quinta-feira, 19, após uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA).

A informação foi divulgada pela família do artista ao portal TMZ. Dane estava internado em um hospital de Los Angeles e morreu acompanhado da esposa, das duas filhas e de amigos e parentes.

Dane ficou conhecido por seu papel como o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan e por interpretar Cal Jacobs, pai de Nate Jacobs, na série Euphoria.

Veja outros famosos diagnosticados com ELA:

Washington Santos (1960–2014)

Conhecido como Washington “Coração Valente”, foi atacante de destaque nos anos 1980. Atuou no Fluminense, Corinthians, Athletico Paranaense e pela seleção brasileira.

No Fluminense, formou com Assis a dupla “Casal 20”, referência ao seriado norte-americano exibido na época. Foi diagnosticado com ELA em 2009 e morreu em 2014, após cinco anos com a doença.

Stephen Hillenburg (1961–2018)

Biólogo marinho e animador, criou a série "Bob Esponja Calça Quadrada". O primeiro episódio foi exibido em 1999.

A produção foi traduzida para mais de 60 idiomas e gerou mais de US$ 13 bilhões em merchandising. Hillenburg anunciou o diagnóstico em março de 2017 e morreu em novembro de 2018, aos 57 anos.

Rebecca Luker (1961–2020)

Atriz e cantora da Broadway, integrou o elenco original de "O Fantasma da Ópera", em 1988.

Recebeu três indicações ao Tony Award por "Show Boat" (1995), "The Music Man" (2000) e "Mary Poppins" (2006). Tornou público o diagnóstico no fim de 2019 e morreu em 23 de dezembro de 2020, aos 59 anos.

Kenneth Mitchell (1974–2024)

Ator canadense, interpretou Eric Green na série "Jericho" e participou de "Star Trek: Discovery" e do filme "Capitã Marvel" (2019).

Foi diagnosticado com ELA em 2018. Morreu em fevereiro de 2024, aos 49 anos, após cinco anos e meio convivendo com a doença.

David Niven (1910–1983)

Ator britânico, atuou em "A Volta ao Mundo em 80 Dias" (1956) e na franquia "A Pantera Cor-de-Rosa".

Venceu o Oscar de Melhor Ator em 1958 por "Vidas Separadas". Foi diagnosticado com ELA em 1980 e morreu em 1983.

Stephen Hawking (1942–2018)

Físico britânico conhecido por pesquisas sobre buracos negros e cosmologia. Autor do livro "Uma Breve História do Tempo", publicado em 1988.

Descobriu a doença aos 21 anos. Utilizou um sistema de comunicação assistiva criado por ele e por outros físicos para escrever e se comunicar. Morreu em 2018, após mais de 50 anos convivendo com ELA.

Roberta Flack (1937–2025)

Cantora e pianista norte-americana, conhecida por “Killing Me Softly with His Song” e “The First Time Ever I Saw Your Face”.

Foi a primeira artista a vencer o Grammy de Gravação do Ano em dois anos consecutivos, em 1973 e 1974. Anunciou o diagnóstico em novembro de 2022 e morreu em 24 de fevereiro de 2025, aos 88 anos.