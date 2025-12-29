Epic Games Store libera novo jogo grátis; veja como resgatar

Epic Games: "SKALD: Against the Black Priory" fica disponível por 24 horas como parte da promoção natalina da plataforma (SOPA Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12h38.
A Epic Games Store liberou o 12º jogo grátis da campanha natalina de 2025. O título da vez é "SKALD: Against the Black Priory", que pode ser resgatado sem custo por tempo limitado por usuários da plataforma.
O resgate do jogo ficará disponível até às 13h desta segunda-feira, 29, no horário de Brasília. Após a aquisição, o título permanece vinculado de forma permanente à biblioteca do usuário, sem necessidade de pagamento posterior ou assinatura ativa.
Para resgatar o jogo, o usuário deve acessar a página oficial de "SKALD: Against the Black Priory" na Epic Games Store. Em seguida, é necessário fazer login com uma conta existente ou criar um cadastro gratuito na plataforma.
Depois disso, basta clicar no botão “Obter” para concluir o processo e adicionar o título à biblioteca.
Além disso, o jogo exige configurações mínimas específicas para rodar no PC:
O procedimento segue o mesmo padrão adotado em todas as ofertas diárias da campanha natalina. Desde o início da ação, a Epic Games Store tem liberado um novo jogo gratuito todos os dias, sempre às 13h, no horário de Brasília.
Até o momento, a empresa não divulgou qual será o próximo título a ser disponibilizado.
"SKALD: Against the Black Priory" é um RPG de estilo retrô com foco em narrativa e combates por turnos.
O jogo é ambientado em um universo de fantasia sombria e apresenta mecânicas baseadas em escolhas, com caminhos narrativos ramificados e progressão orientada por decisões do jogador.