Epic Games Store libera novo jogo grátis; veja como resgatar

A Epic Games Store liberou o 12º jogo grátis da campanha natalina de 2025. O título da vez é "SKALD: Against the Black Priory", que pode ser resgatado sem custo por tempo limitado por usuários da plataforma.

O resgate do jogo ficará disponível até às 13h desta segunda-feira, 29, no horário de Brasília. Após a aquisição, o título permanece vinculado de forma permanente à biblioteca do usuário, sem necessidade de pagamento posterior ou assinatura ativa.

Como resgatar o jogo grátis na Epic Games Store?

Para resgatar o jogo, o usuário deve acessar a página oficial de "SKALD: Against the Black Priory" na Epic Games Store. Em seguida, é necessário fazer login com uma conta existente ou criar um cadastro gratuito na plataforma.

Depois disso, basta clicar no botão “Obter” para concluir o processo e adicionar o título à biblioteca.

Além disso, o jogo exige configurações mínimas específicas para rodar no PC:

Sistema operacional: Windows 7

Processador: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1600

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960

O procedimento segue o mesmo padrão adotado em todas as ofertas diárias da campanha natalina. Desde o início da ação, a Epic Games Store tem liberado um novo jogo gratuito todos os dias, sempre às 13h, no horário de Brasília.

Até o momento, a empresa não divulgou qual será o próximo título a ser disponibilizado.

'SKALD: Against the Black Priory'

"SKALD: Against the Black Priory" é um RPG de estilo retrô com foco em narrativa e combates por turnos.

O jogo é ambientado em um universo de fantasia sombria e apresenta mecânicas baseadas em escolhas, com caminhos narrativos ramificados e progressão orientada por decisões do jogador.