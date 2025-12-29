Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Epic Games Store libera novo jogo grátis; veja como resgatar

Ação especial de Natal segue até 1º de janeiro e mantém os jogos salvos na biblioteca do usuário após a aquisição

Epic Games: "SKALD: Against the Black Priory" fica disponível por 24 horas como parte da promoção natalina da plataforma (SOPA Images/Getty Images)

Epic Games: "SKALD: Against the Black Priory" fica disponível por 24 horas como parte da promoção natalina da plataforma (SOPA Images/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12h38.

A Epic Games Store liberou o 12º jogo grátis da campanha natalina de 2025. O título da vez é "SKALD: Against the Black Priory", que pode ser resgatado sem custo por tempo limitado por usuários da plataforma.

O resgate do jogo ficará disponível até às 13h desta segunda-feira, 29, no horário de Brasília. Após a aquisição, o título permanece vinculado de forma permanente à biblioteca do usuário, sem necessidade de pagamento posterior ou assinatura ativa.

Como resgatar o jogo grátis na Epic Games Store?

Para resgatar o jogo, o usuário deve acessar a página oficial de "SKALD: Against the Black Priory" na Epic Games Store. Em seguida, é necessário fazer login com uma conta existente ou criar um cadastro gratuito na plataforma.

Depois disso, basta clicar no botão “Obter” para concluir o processo e adicionar o título à biblioteca.

Além disso, o jogo exige configurações mínimas específicas para rodar no PC:

  • Sistema operacional: Windows 7
  • Processador: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1600
  • Memória RAM: 8 GB
  • Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960

O procedimento segue o mesmo padrão adotado em todas as ofertas diárias da campanha natalina. Desde o início da ação, a Epic Games Store tem liberado um novo jogo gratuito todos os dias, sempre às 13h, no horário de Brasília.

Até o momento, a empresa não divulgou qual será o próximo título a ser disponibilizado.

'SKALD: Against the Black Priory'

"SKALD: Against the Black Priory" é um RPG de estilo retrô com foco em narrativa e combates por turnos.

O jogo é ambientado em um universo de fantasia sombria e apresenta mecânicas baseadas em escolhas, com caminhos narrativos ramificados e progressão orientada por decisões do jogador.

Acompanhe tudo sobre:Epic GamesJogosNatal

Mais de Pop

'Stranger Things': produção escorrega em detalhe crucial e fãs detonam

Qual era a fortuna de Brigitte Bardot? Filho pode não receber herança

10 episódios de Ano Novo da TV para assistir no fim do ano

Ano-novo: 10 mensagens para enviar no WhatsApp

Mais na Exame

Esporte

Após impasse salarial, Flamengo renova com Filipe Luís até 2027

EXAME Agro

Plano da China mira alta de 50 milhões de toneladas na produção de grãos

Minhas Finanças

Receita Federal paga restituições da malha fina nesta segunda

Negócios

Por que repetir a mesma mensagem é essencial para vender mais