Epic Games libera dois novos jogos grátis; saiba até quando resgatar

A Epic Games liberou o resgate do 16º e do 17º jogos gratuitos da campanha natalina de 2025. As ofertas já estão disponíveis na Epic Games Store e marcam o encerramento da ação especial de fim de ano.

Com a chegada de 2026, a plataforma retoma o modelo tradicional de distribuição semanal. A partir de agora, novos jogos gratuitos voltam a ser liberados sempre às quintas-feiras, às 13h, no horário de Brasília.

O jogo da vez é o "Total War: THREE KINGDOMS" e "Wildgate". Ambos podem ser resgatados gratuitamente até 8 de janeiro de 2026, às 13h.

Quais são os jogos grátis da semana na Epic Games Store

Os jogos liberados nesta etapa final da campanha são "Total War: THREE KINGDOMS" e "Wildgate – Edição Padrão". Ambos podem ser adicionados gratuitamente à biblioteca do usuário dentro do prazo informado.

"Total War: THREE KINGDOMS" é um jogo de estratégia ambientado na China antiga e combina batalhas em tempo real com gestão de impérios.

Requisitos mínimos para rodar no PC são:

Sistema: Windows 7

Processador: Intel Core 2 Duo 3,0 GHz

Memória: 4 GB de RAM

Placa de vídeo: GTX 650 Ti, Radeon HD 7850 ou Intel UHD 620

Armazenamento: 60 GB

Já o "Wildgate – Edição Padrão" é um jogo de tiro multijogador com diferentes modos, incluindo batalhas entre equipes, caça a artefatos e exploração espacial.

Para rodar no PC, também são exigidas configurações mínimas, como:

Sistema: Windows 11

Processador: Intel i5-4440 ou AMD Ryzen 5 1600

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: GTX 1050 Ti, Radeon RX 570 ou Intel Arc A380

Armazenamento: 11 GB

Como resgatar os jogos gratuitos?

Para garantir os jogos, o usuário deve acessar a página de cada título na Epic Games Store, fazer login ou criar uma conta e clicar em “Obter”. Após o resgate, os jogos permanecem na biblioteca permanentemente.

A campanha natalina da Epic Games Store distribuiu títulos diariamente ao longo das últimas semanas, incluindo nomes como "Jotunnslayer: Hordes of Hel", "Eternights", "Paradise Killer" e "Bloodstained: Ritual of the Night", além de produções de maior porte como "Hogwarts Legacy, Disco Elysium – The Final Cu"t e "The Callisto Protocol".