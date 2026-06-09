Epic Games oferece até domingo jogo grátis para PC; veja requisitos

Repórter
Publicado em 9 de junho de 2026 às 17h49.
A Epic Games Store mantém a prática de oferecer um ou dois jogos gratuitos para PC semanalmente. Na última semana, os títulos disponibilizados foram Rogue Waters e Songs of Conquest.
Além disso, a plataforma incluiu uma oferta adicional ao liberar gratuitamente o jogo Relaxing Simulator. Trata-se de um jogo indie de simulação projetado para exploração livre e sem estresse. O jogador controla uma "alma flutuante" e percorre cenários pacíficos — como florestas, ruínas e ilhas — podendo ajustar o clima, a iluminação e simplesmente relaxar sem objetivos ou inimigos
Desenvolvido pela Witte Studio, o simulador pode ser resgatado sem custos até o próximo domingo, 14 de junho. A recomendação é que os interessados realizem o resgate dentro do prazo para garantir o título na biblioteca.
O catálogo do Xbox Game Pass em junho está especialmente movimentado, com uma combinação de lançamentos e títulos consagrados que reforçam o apelo do serviço. A Microsoft aposta em diversidade: há jogos independentes, produções de grande porte e até estreias globais diretamente no Game Pass (day one).
Logo no início do mês, em 4 de junho, chegam Herdling e Total Chaos, ambos disponíveis em nuvem, Xbox Series X|S e PC.
No dia 8, o destaque é Solarpunk, que estreia mundialmente já incluído no catálogo, acompanhado de Undisputed, título de boxe que também chega para portáteis.
O grande nome do mês, Persona 5 Royal, entra em 9 de junho, ampliando a presença da franquia japonesa no serviço. Poucos dias depois, em 11 de junho, entram Beastro, Frog Sqwad e Starseeker: Astroneer Expeditions, este último também como lançamento direto no Game Pass. Fechando o ciclo, em 16 de junho, Junkster estreia como day one, reforçando o compromisso da Microsoft em trazer novidades simultâneas ao mercado.
Mas junho também marca despedidas: cinco jogos deixam o catálogo em 15 de junho. São eles: Jurassic World Evolution 2, Lost in Random: The Eternal Die, Scott Pilgrim vs. The World, Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.