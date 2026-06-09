Epic Games oferece até domingo jogo grátis para PC; veja requisitos

A Epic Games Store mantém a prática de oferecer um ou dois jogos gratuitos para PC semanalmente. Na última semana, os títulos disponibilizados foram Rogue Waters e Songs of Conquest.

Além disso, a plataforma incluiu uma oferta adicional ao liberar gratuitamente o jogo Relaxing Simulator. Trata-se de um jogo indie de simulação projetado para exploração livre e sem estresse. O jogador controla uma "alma flutuante" e percorre cenários pacíficos — como florestas, ruínas e ilhas — podendo ajustar o clima, a iluminação e simplesmente relaxar sem objetivos ou inimigos