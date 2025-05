Victoria Beckham ganha série documental na Netflix; saiba quando estreia

Victoria Beckham, estilista, ex-Spice Girl e esposa do jogador de futebol David Beckham ganhará uma série documental na Netflix, prevista para meados de junho.

O casal já havia estrelado a série Beckham, em 2023, que contou a história da carreira do jogador até os dias atuais, mostrando a realidade do dia a dia da família, desta vez, a série irá acompanhar a vida pessoal e profissional da ex-Spice Girls como diretora criativa e empresária de suas marcas de moda e beleza.

Em entrevista ao site Bloomberg, Victoria revelou que foi motivada pelo marido, a aceitar o convite para a série documental.

Recentemente, Victoria apresentou a nova coleção de sua loja pela primeira vez em um evento exclusivo no Centurion New York, após um conselho de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue nos Estados Unidos (EUA) e copresidente do Met Gala. A conversa aconteceu durante um brunch em Nova York, quando Wintour perguntou porque Victória nunca havia apresentado uma coleção em um evento presencial.

Crescimento como empresária

A empresa Victoria Beckham Holdings Ltd. registrou um registrou um crescimento de mais de 50% na receita em 2023, o que reduziu as perdas operacionais antes dos impostos para £2,9 milhões (aproximadamente US$ 3,6 milhões), sinalizando um caminho promissor da marca.

A empresária atribui esse crescimento a duas mudanças estratégicas: a redução dos preços de seus produtos e a fusão de duas linhas da marca em uma única, sempre prezando pela qualidade das peças.

A diretora de arte comentou que não abre mão de sair para fazer compras e experimentar as peças. Como empresária, ela afirmou que procura sempre observar a experiência do cliente nas lojas e aplicar alguns aprendizados em sua própria marca. Beckham compartilhou que busca deixar suas próprias lojas como um ambiente acolhedor para qualquer pessoa que entrar no local.

Lançamento da série

A produção, segundo a empresária, irá abordar temas delicados e promete algumas lágrimas durante o episódio. A série documental deve ser lançada até novembro de 2025, na Netflix - ainda sem data de estreia definida.