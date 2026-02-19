Kinder Ovo lança coleção com personagens da DC em formato Playmobil

O Kinder Ovo aposta na nostalgia para conquistar o consumidor brasileiro em 2026. A marca da Ferrero lançou uma coleção desenvolvida em parceria com a DC Comics e a Playmobil. A ação reúne personagens do universo DC em miniaturas no formato Playmobil e integra a estratégia da marca de ampliar a experiência associada ao produto.

A coleção conta com 16 surpresas colecionáveis. Entre os personagens estão Superman, Batman, Mulher‑Maravilha e Flash, além de vilões como Coringa, Mulher‑Gato, Charada e Arlequina.

O lançamento será acompanhado por materiais de ponto de venda e uma estratégia de comunicação digital. Segundo a empresa, a campanha inclui presença em redes sociais, ações com influenciadores e envio de press kits para criadores de conteúdo. A ativação ocorre no período que antecede a Páscoa, data relevante para a categoria de chocolates.

De acordo com Diego Caride, diretor de marketing de Kinder para a América do' Sul, a proposta é associar o produto a experiências compartilhadas. “Kinder Ovo sempre foi sobre surpresa, imaginação e conexão emocional. Essa coleção traduz esse propósito ao unir universos presentes na vida de diferentes gerações. É um lançamento que vai além do chocolate: é sobre brincar junto, colecionar e criar memórias”, afirma.

Coleção DC Playmobil marca nova parceria de Kinder Ovo e reforça estratégia da marca baseada em surpresas colecionáveis (Divulgação)

A coleção já foi implementada em mercados como Espanha, França e Portugal. A chegada ao Brasil ocorre em um cenário de intensificação de colaborações entre marcas de alimentos e franquias de entretenimento, movimento utilizado para ampliar alcance, gerar engajamento e estimular vendas por meio de itens colecionáveis.

Fundado em 1946, o Grupo Ferrero consolidou 109 empresas no mundo e opera 32 unidades de produção. Em balanço divulgado em 31 de agosto de 2022, o faturamento consolidado foi de 14 bilhões de euros. Os produtos da companhia estão presentes em mais de 170 países.

No Brasil desde 1994, a Ferrero inaugurou sua fábrica em Poços de Caldas (MG) em 1997. A unidade passou por ampliação concluída em 2016, com foco na expansão da capacidade produtiva. O portfólio local inclui marcas como Kinder, Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher e Raffaello.