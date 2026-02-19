Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo lança processo seletivo para contratar 489 profissionais temporários

Profissionais atuarão em iniciativas e obras voltadas à ampliação e ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18h28.

Tudo sobreAeronáutica
Saiba mais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou uma portaria que permite ao Comando da Aeronáutica contratar, por prazo determinado, até 489 profissionais para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 19.

Segundo o comunicado da pasta, os profissionais atuarão em iniciativas e obras voltadas à ampliação e ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária conduzidas pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA).

As oportunidades abrangem cargos técnicos, administrativos e operacionais, como engenheiros, contadores, técnicos de obras civis, operadores de máquinas, motoristas, mecânicos e especialistas em segurança do trabalho, entre outras funções.

Como o processo funcionará?

A seleção ocorrerá por processo seletivo simplificado, com avaliação de currículo e ampla divulgação, inclusive no Diário Oficial da União. O Comando da Aeronáutica deverá cumprir as normas relacionadas às políticas de reserva de vagas e assegurar que o processo esteja de acordo com essas diretrizes.

O período de vigência dos contratos, assim como possíveis prorrogações, seguirá o que estabelece a Lei nº 8.745, de 1993, desde que haja justificativa vinculada à conclusão das atividades. O edital para abertura das inscrições precisa ser publicado em até seis meses, contados a partir da publicação da Portaria.

Os gastos com as contratações serão custeados por dotações orçamentárias próprias, condicionados à disponibilidade e adequação orçamentária e financeira, conforme a legislação em vigor.

Acompanhe tudo sobre:EmpregosConcursos públicosAeronáutica

Mais de Brasil

Paes anuncia Jane Reis como vice na chapa pela disputa do governo do Rio

Dino proíbe que penduricalhos do funcionalismo sejam pagos, mesmo com valores retroativos

Futura: Leite lidera disputa pelo Senado no RS; 4 nomes empatam pela 2ª vaga

Greve geral na Argentina causa cancelamentos de voos no Brasil

Mais na Exame

Marketing

Kinder Ovo lança coleção com personagens da DC em formato Playmobil

Casual

Praia brasileira está entre as melhores do mundo em ranking global de 2026

Mercados

Dólar fecha em queda e interrompe três altas, apesar de avanço no exterior

Mundo

Parlamento da Venezuela retoma debate sobre lei de anistia a presos políticos