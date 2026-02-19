Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Praia brasileira está entre as melhores do mundo em ranking global de 2026

Levantamento da TripAdvisor mantém Rio de Janeiro no turismo global em uma lista liderada pelo México

Ipanema: a praia mais bonita do Brasil em 2026 (Buena Vista Images/Getty Images)

Ipanema: a praia mais bonita do Brasil em 2026 (Buena Vista Images/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18h09.

Existe uma pergunta polêmica que caminha de norte a sul do Brasil: qual é a praia mais bonita do país? Há quem diga que é algum refúgio do Nordeste, outros batem no peito para reafirmar que esse posto é do Sul. Para o olhar estrangeiro, no entanto, a joia rara brasileira mora, na verdade, na Zona Sul carioca.

É o que mostra o ranking de 2026 do Tripadvisor, divulgado na última terça-feira, 17. Entre as praias mais bonitas do mundo, somente uma brasileira integra a lista: a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, um dos cartões-postais mais icônicos do país.

Das 24 praias selecionadas, a carioca aparece na 23ª posição. O levantamento leva em conta o equilíbrio entre infraestrutura e natureza intocada, com base na avaliação e comentários dos usuários da TripAdvisor de todo o mundo. Tiveram destaque os destinos que oferecem experiências culturais e sensoriais completas.

Ipanema Beach and Two Brothers (Dois Irmaos) Mountain at sunset - Rio de Janeiro, Brazil (Getty Images)

No caso de Ipanema, o pôr do sol no Arpoador e a vibrante vida urbana da Zona Sul seguem como ativos imbatíveis de valor turístico.

A manutenção da cidade no ranking do Tripadvisor é um indicador importante para a hotelaria de luxo carioca, que tem investido pesado em reformas e novos serviços para atrair o público internacional que utiliza essas plataformas como guia.

O Caribe mexicano e a beleza grega

A grande vencedora de 2026 foi a Isla de la Pasión, em Cozumel, no México. No primeiro lugar, a praia é o exemplo perfeito do que o turista de alto padrão busca hoje: isolamento estratégico. Acessível apenas por barco, o destino oferece recifes de corais protegidos e águas cristalinas, e funciona como um refúgio de luxo sustentável em pleno Caribe.

A Grécia também reafirmou a hegemonia no setor com duas posições no Top 3, das praias de Elafonissi e Lagoa de Balos, ambas na Ilha de Creta. Os tons rosados da areia de Elafonissi e o azul-turquesa de Balos mostram que a Europa mediterrânea continua sendo o padrão ouro em termos de estética e preservação.

Praia Elafonissi, Creta, Grécia

As melhores praias do mundo em 2026

  1. Isla Pasion (Cozumel, México)
  2. Praia de Elafonissi (Creta, Grécia)
  3. Lagoa de Balos (Creta, Grécia)
  4. Eagle Beach (Palmeira - Eagle Beach, Aruba)
  5. Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal)
  6. Praia da Banana (Phuket, Tailândia)
  7. La Jolla Cove (La Jolla, San Diego, Califórnia)
  8. Praia de La Pelosa (Sardenha, Itália)
  9. Praia de Manly (Sydney, Austrália)
  10. Colônia de pinguins da praia de Boulders (Simon's Town, África do Sul)
  11. Praia de Falassarna (Creta, Grécia)
  12. Platja De Muro (Maiorca, Espanha)
  13. Praia de Tobacco Bay (São Jorge, Bermudas)
  14. Praia de Paleokastritsa (Corfu, Grécia)
  15. Praia do Kite (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
  16. Praia de Kelingking (Nusa Penida, Indonésia)
  17. Praia Clearwater (Clearwater, Flórida)
  18. Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Itália)
  19. Bondi Beach (Sydney, Austrália)
  20. Plaia de Maspalomas (Gran Canaria, Espanha)
  21. Poipu Beach Park (Kauai, Havaí)
  22. Praia de Palombaggia (Córsega, França)
  23. Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil)
  24. Spiaggia La Cinta (Sardenha, Itália)
Acompanhe tudo sobre:PraiasRio de JaneiroTripAdvisorViagens

Mais de Casual

8 hotéis que transformaram wellness em destino

Juliana Paes na Viradouro: como a Dolce&Gabbana fez o Carnaval de vitrine de luxo

Rolex vende como nunca, lidera como sempre

O que realmente importa na hora de escolher um tênis de corrida

Mais na Exame

Mercados

Dólar fecha em queda e interrompe três altas, apesar de avanço no exterior

Mundo

Parlamento da Venezuela retoma debate sobre lei de anistia a presos políticos

Future of Money

Computação quântica é "problema solucionável", diz CEO da Coinbase

Carreira

Quatro perguntas que devem estar no checklist estratégico antes de qualquer reunião