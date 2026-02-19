Praia brasileira está entre as melhores do mundo em ranking global de 2026

Existe uma pergunta polêmica que caminha de norte a sul do Brasil: qual é a praia mais bonita do país? Há quem diga que é algum refúgio do Nordeste, outros batem no peito para reafirmar que esse posto é do Sul. Para o olhar estrangeiro, no entanto, a joia rara brasileira mora, na verdade, na Zona Sul carioca.

É o que mostra o ranking de 2026 do Tripadvisor, divulgado na última terça-feira, 17. Entre as praias mais bonitas do mundo, somente uma brasileira integra a lista: a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, um dos cartões-postais mais icônicos do país.

Das 24 praias selecionadas, a carioca aparece na 23ª posição. O levantamento leva em conta o equilíbrio entre infraestrutura e natureza intocada, com base na avaliação e comentários dos usuários da TripAdvisor de todo o mundo. Tiveram destaque os destinos que oferecem experiências culturais e sensoriais completas.

Ipanema Beach and Two Brothers (Dois Irmaos) Mountain at sunset - Rio de Janeiro, Brazil (Getty Images)

No caso de Ipanema, o pôr do sol no Arpoador e a vibrante vida urbana da Zona Sul seguem como ativos imbatíveis de valor turístico.

A manutenção da cidade no ranking do Tripadvisor é um indicador importante para a hotelaria de luxo carioca, que tem investido pesado em reformas e novos serviços para atrair o público internacional que utiliza essas plataformas como guia.

O Caribe mexicano e a beleza grega

A grande vencedora de 2026 foi a Isla de la Pasión, em Cozumel, no México. No primeiro lugar, a praia é o exemplo perfeito do que o turista de alto padrão busca hoje: isolamento estratégico. Acessível apenas por barco, o destino oferece recifes de corais protegidos e águas cristalinas, e funciona como um refúgio de luxo sustentável em pleno Caribe.

A Grécia também reafirmou a hegemonia no setor com duas posições no Top 3, das praias de Elafonissi e Lagoa de Balos, ambas na Ilha de Creta. Os tons rosados da areia de Elafonissi e o azul-turquesa de Balos mostram que a Europa mediterrânea continua sendo o padrão ouro em termos de estética e preservação.

As melhores praias do mundo em 2026