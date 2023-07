O que matou Bruce Lee? Morte completa 50 anos e é cheia de mistérios e conspirações

Na próxima quinta-feira, 20, a morte do icônico ator de artes marciais, Bruce Lee completa 50 anos.

O artista sino-americano faleceu de forma precoce aos 32 anos, em Kowloon Tong, nos arredores de Hong Kong, em 1973. No entanto, a causa da morte é rondada por mistérios.

Teorias sobre a morte de Bruce Lee

Uso de maconha

Quando Lee morreu em 1973, ele tinha apenas 32 anos. Na época, os médicos do Hospital Queen Elizabeth, em Hong Kong, atribuíram sua morte a um edema cerebral – ou seja, inchaço do cérebro. A condição, que é uma ameaça à vida, é a maneira do corpo reagir a um trauma, um derrame ou uma infecção.

Traços de cannabis foram encontrados no estômago e no intestino delgado de Lee quando ele morreu, de acordo com informações do Washington Post de 19 de setembro de 1973. Como resultado, alguns médicos de Hong Kong acreditavam que o inchaço do cérebro poderia ter sido causado pela ingestão de maconha.

Lee já havia sido diagnosticado com edema cerebral em 10 de maio - apenas dois meses antes de sua morte - depois que ele desmaiou em um estúdio de cinema e estava em estado crítico. Na época, Lee estava dublando o filme 'Enter the Dragon'. O ator ingeriu um pouco de haxixe, desmaiou no banheiro e depois vomitou e desmaiou novamente antes de ser levado ao hospital.

Lá, ele foi tratado pelo neurocirurgião Peter Wu, que acreditava que o uso de maconha era um fator potencial para o inchaço cerebral de Lee. No entanto, isso foi, e continua sendo, especulação – nenhum vínculo causal jamais foi documentado entre o uso de cannabis e o edema cerebral.

Hipersensibilidade à aspirina

Pouco antes de Lee morrer, ele estava na casa da atriz Betty Ting Pei em Beacon Hill Road, em Kowloon, Hong Kong, e reclamou de uma forte dor de cabeça.

Ele fumou um pouco de maconha e Ting deu a Lee uma pílula Equagesic, que contém meprobamato e aspirina, para aliviar sua dor. Ele então se deitou para descansar, mas Ting não conseguiu reanimar Lee à noite. O patologista Robert Donald Teare, que era professor de medicina forense na Universidade de Londres na época, propôs que foi uma hipersensibilidade à aspirina ou meprobamato, ou uma combinação dos dois, que levou ao edema cerebral. .

Esta teoria foi corroborada por Ray Richard Lycette, um patologista do Queen Elizabeth Hospital que realizou a autópsia em Lee. Mas, assim como na teoria da cannabis, a aspirina ou o meprobamato não puderam ser definitivamente confirmados como a causa da morte porque nenhum deles é conhecido por causar inchaço cerebral. Ting também observou que Lee já havia tomado Equagesic anteriormente.

Insolação

Em sua biografia 'Bruce Lee: A Life', o autor Matthew Polly sugeriu outra teoria para explicar por que Lee morreu: insolação. Nos dois meses antes de sua morte, Lee havia perdido 15% de seu peso corporal devido ao excesso de trabalho e pesava apenas 54 kg.

O ator também teve suas glândulas sudoríparas removidas de suas axilas alguns meses antes para evitar ter axilas suadas na tela, então a capacidade de seu corpo de dissipar o calor teria sido menor do que o normal.

Em 10 de maio, quando Lee desmaiou durante a dublagem de 'Enter the Dragon', o ar condicionado da sala de dublagem foi desligado para evitar problemas de som na gravação. Na época, o ator apresentava febre alta, fraqueza, vômitos, perda de consciência e muito mais – todos os sintomas consistentes com insolação. Polly acredita que o segundo colapso de Lee pode ter acontecido como resultado de circunstâncias semelhantes, e o superaquecimento pode ter sido a causa da dor de cabeça que Lee mencionou ter no dia de sua morte.

Beber muita água

Em dezembro de 2022, um estudo publicado no Clinical Kidney Journal afirmou que a verdadeira causa da morte de Lee poderia ter sido a hiponatremia, que ocorre quando há baixa concentração de sódio no sangue.

Os pesquisadores do estudo, um grupo de médicos da Universidade Autônoma de Madri, na Espanha, afirmam que Lee pode ter bebido muita água, o que pode ter levado a baixos níveis de sódio no sangue e impedido que ele excretasse água suficiente. para manter a homeostase da água (equilíbrio). Quando ele morreu, o estilo de vida de Lee o colocou em risco de hiponatremia.

Ele tinha “ingestão crônica de líquidos” em virtude de sua dieta à base de álcool e sucos, fumava maconha e também havia danificado seus rins anteriormente. “Nossa hipótese é que Bruce Lee morreu de uma forma específica de disfunção renal: a incapacidade de excretar água suficiente para manter a homeostase da água”, escreveram os pesquisadores. “Isso pode levar a hiponatremia, edema cerebral e morte em poucas horas se o excesso de ingestão de água não for compensado pela excreção de água na urina.

“Dado que a hiponatremia é frequente, encontrada em até 40 por cento das pessoas hospitalizadas, e pode causar a morte por ingestão excessiva de água mesmo em jovens saudáveis, há necessidade de uma maior disseminação do conceito de que a ingestão excessiva de água pode matar", alertaram.

Morte de Brandon Lee completa 30 anos

Brandon Lee era uma estrela de ação em ascensão — mesmo que não tivesse uma grande vontade de ser. Como filho do lendário artista marcial Bruce Lee, Brandon hesitava em seguir os passos do pai e queria fazer filmes de drama. Porém, em 1993, Brandon conseguiu um grande papel em um blockbuster de ação 'The Crow". Porém, o ator foi baleado no set de filmagem após um colega disparar uma arma de propulsão que tinha uma bala falsa alojada em sua câmara.

A morte de Brandon também foi um caso em que a vida refletia a arte: a cena que o matou deveria ser a cena em que seu personagem morre. Lee desmaiou no set e foi levado às pressas para o hospital. Ele ficou em cirurgia por seis horas, mas sem sucesso. Brandon Lee morreu às 13h04 do dia 31 de março de 1993.

Trajetória no cinema

Bruce Lee é conhecido por suas performances em filmes de ação, especialmente por levar o kung-fu para Hollywood. Por trás das câmeras, ele também trabalhava na direção e roteirização de obras cinematográficas.

Ele foi um dos primeiros artistas asiáticos a conquistar o estrelato nos Estados Unidos. Nascido em São Franciso, em 1940, Bruce cresceu em Hong Kong, onde teve contanto com as artes dramáticas ainda criança. Ele iniciou sua carreira, como ator mirim, por influência de seu pai, um cantor de ópera cantonesa.

Aos 18 anos, Bruce retornou aos EUA para realizar o sonho de atuar no cinema. Mais tarde, ele passou a dar aula de artes marciais, enquanto conseguia pequenos papeis em filmes pouco conhecidos.

Em 1966, ele começou a ser reconhecido pela série de televisão “Besouro Verde”, no papel de Kato. Depois de voltar para Hong Kong, a carreira de Bruce deslanchou ao interpretar o protagonista de “O Dragão Chinês” (1971).

Nos anos posteriores, o ator se consagrou como um ícone dos filmes de luta, por filmes como “A Fúria do Dragão” e “O Voo do Dragão”. Além de outros grandes longas como “Jogo da Morte” e “Operação Dragão”.

Legado

Diversos diretores de cinema e entusiastas dos filmes de ação exaltam Bruce Lee como um dos principais artistas do gênero. Além dele ter sido um dos responsáveis por introduzir as técnicas de artes marciais nos filmes de Hollywood.

Por anos, Bruce simbolizou a identidade chinesa nas artes dramáticas. Fora do cinema, ele também conquistou os fãs por suas filosofias de vida. À princípio, seus conselhos eram voltados para os aprendizes de Kung Fu, mas alcançaram muitas pessoas por tratarem de uma maneira diferente de encarar o mundo.

O livro “Bruce Lee: Artist of Life (Artista da Vida)” apresenta vários detalhes sobre os ensinamentos filosóficos do artista.

"Esvazie sua mente, não tenha forma. Sem contornos, como a água. Seja água, meu amigo”, disse Bruce, em uma de suas frases mais lembradas.