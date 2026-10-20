Em livro, Eric Dane expõe vício em drogas e bastidores de ‘Grey’s Anatomy’: 'Meu período sombrio'

O ator Eric Dane (1972–2026) relatou o uso de drogas e os efeitos da dependência em sua rotina no livro póstumo My Book of Days: A Memoir of Moments (“Meu Livro dos Dias: Uma Memória de Momentos”, em tradução livre). Com lançamento previsto para novembro, a obra teve trechos divulgados pela revista americana People, que obteve acesso ao conteúdo.

Nas memórias, o intérprete de Mark Sloan em Grey’s Anatomy descreve o consumo de substâncias como heroína, cocaína, crack e medicamentos. “Acho que não existe droga que eu não tenha experimentado”, escreveu.

O relato aborda um período em que Dane estava na casa dos 20 anos, antes de entrar para o elenco da série médica. Segundo o ator, o uso de drogas ocupava parte de sua rotina entre os testes e os trabalhos que conseguia.

“Chamo isso de meu período sombrio. Fiz testes para alguns papéis, consegui alguns, mas principalmente usei drogas. Fiquei chapado, fiquei drogado, fiquei bêbado, injetei heroína, usei crack, usei todas as drogas imagináveis”, relatou.

Na sequência, Dane enumera substâncias que consumiu, entre elas álcool, maconha, LSD, cogumelos, mescalina e metanfetamina. A lista inclui analgésicos, benzodiazepínicos — medicamentos usados no tratamento de condições como ansiedade e insônia —, relaxantes musculares e estimulantes.

A dependência química persistiu durante parte de sua trajetória em Grey’s Anatomy. No livro, o ator conta que tentava estabelecer como regra não trabalhar sob o efeito de drogas, mas nem sempre conseguia cumpri-la.

“Tento não vir trabalhar drogado — essa é a minha regra, o meu decreto, a minha promessa inegociável para mim mesmo — mas algumas vezes, não consigo evitar. Sinto os outros membros do elenco me olhando. São meus amigos. Minha família do trabalho. Não. Minha família. Eles não me julgam. Não parecem bravos. Parecem preocupados. Parecem tristes.”

Filha socorreu Eric Dane após diagnóstico de ELA

Em outro trecho já divulgado da obra, Eric Dane relata que precisou da ajuda da filha Georgia, então com 14 anos, para escapar de um afogamento após o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

O ator havia entrado na água para mergulhar quando percebeu que não conseguia mais nadar. Georgia e uma amiga intervieram para socorrê-lo.

Diagnóstico e morte de Eric Dane

Eric Dane morreu aos 53 anos, em 19 de fevereiro de 2026. Conhecido pelo papel do cirurgião plástico Mark Sloan, o ator tornou público o diagnóstico de ELA em 2025 e recebia cuidados de enfermagem 24 horas por dia.

A ELA é uma doença neurodegenerativa e progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal responsáveis pelo controle dos movimentos musculares. Com a perda dessas células, os pacientes podem deixar de andar, falar, comer e respirar sem assistência.

Em dezembro de 2025, Dane fez sua última aparição pública em um painel virtual da organização I AM ALS (“Eu sou ELA”, em tradução livre). Na ocasião, definiu como “horrível” a experiência de conviver com a doença.