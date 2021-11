Elon Musk quer abrir uma universidade — e já escolheu até (polêmico) nome

O mais novo desejo de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, pode soar contraditório para quem acompanha as falas um tanto quanto polêmicas do CEO da SpaceX e da Tesla.

No ano passado, Musk havia afirmado que "você não precisa da faculdade para aprender coisas, tudo está disponível basicamente de graça". A Tesla faz parte de um grupo de grandes empresas de tecnologia, como Apple, Google e Netflix, que não exigem diploma específico para as vagas de emprego. Em fevereiro de 2020, Musk chegou a afirmar que "não se importa se um candidato sequer acabou o ensino médio". Em vez disso, o bilionário investe em coisas "excepcionais" que as pessoas podem fazer.

Está na hora de sair do emprego ou vale a pena continuar? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.

Seguindo na mesma linha, o CEO da Tesla chegou a criticar MBAs. Durante uma entrevista em fevereiro deste ano, ele afirmou que acredita que essa modalidade de formação é "superestimada". Na visão de Musk, obter um diploma não é suficiente para assumir cargos de liderança — mesmo que ele tenha se formado em física pela Universidade da Pensilvânia e em economia pela Wharton School.

Porém, o bilionário também vê algum tipo de valor no ensino superior. Segundo ele, a formação acadêmica consegue testar a capacidade das pessoas para se dedicar a tarefas difíceis — "especialmente a lição de casa chata".

O outro grande valor que Musk destaca na graduação é o networking. "Eu acho que a universidade é para se divertir e para provar que você sabe executar suas tarefas", afirmou.

Agora, sua vontade é abrir sua própria universidade, no estado do Texas (EUA). E a grande polêmica da vez é o nome que o bilionário teria escolhido para a possível instituição de ensino: Instituto de Tecnologia e Ciência do Texas. Até aí pode parecer normal, porém, a tradução em inglês seria Texas Institute of Technology & Science, ou TITS quando abreviado.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Nos Estados Unidos, a palavra "tits" é uma maneira vulgar para se referir a "mamilos". Para Musk isso provavelmente não seria um problema, já que ele mesmo afirmou que sua universidade será "mundialmente admirada". Se tudo isso é verdade a gente — ainda — não sabe.