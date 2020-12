Para Elon Musk, você pode aprender tudo online e a universidade tem 2 funções

“Você não precisa da faculdade para aprender coisas, tudo está disponível basicamente de graça”, comentou Elon Musk, cofundador da Tesla, durante a conferência Satellite 2020 em maio. A Tesla está junto da Apple, Google e Netflix como empresa que não inlcui nos requisitos para vagas um diploma específico de ensino superior.

Segundo o bilionário, há algum valor no ensino superior: testar a capacidade das pessoas para se dedicar a tarefas difíceis — “especialmente a lição de casa chata”, disse ele.

O outro grande valor que Musk destaca no aprendizado formal é o networking. “Eu acho que a universidade é para se divertir e para provar que você sabe executar suas tarefas”, concluí ele.

No começo do ano, o executivo publicou em seu Twitter que a Tesla estava recrutando especialistas em inteligência artificial e escreveu que “não se importa se o candidato sequer acabou o ensino médio”. No entanto, ele acrescentou que todos iriam passar por um teste de programação.

Com novas carreiras digitais surgindo e a falta de mão de obra na área de tecnologia, cursos de especialização de curta duração têm surgido como uma solução para inserir profissionais mais rápido no mercado de trabalho. E a exigência pelas empresas de um diploma do ensino superior, que dura quatro anos, para cargos iniciais pode atrasar essa demanda do futuro do trabalho.

Além da Tesla, Musk também é responsável pela SpaceX, empresa de sistemas aeroespaciais, e alimenta o grande sonho de levar o homem para Marte. Segundo ele, é necessário ter pessoas excepcionais em sua equipe das duas empresas para conquistar objetivos como esse.

“O recrutamento da Tesla não tem nada que diga que a universidade é um requisito. Pois isso é absurdo. Porém há um requisito pedindo a evidência de uma habilidade excepcional. Se você quer fazer algo excepcional, você precisa ter a evidência de uma habilidade excepcional. E eu não considero ir à faculdade uma evidência de habilidade excepcional. Na verdade, idealmente você desistiu dela e fez algo”, disse Musk.

Ele dá como exemplo Bill Gates e Steve Jobs, que não concluíram a faculdade e ele considera muito inteligentes. “Obviamente não é necessário (ter o diploma). Será que o Shakespeare sequer foi para a faculdade? Provavelmente não”.

Para o bilionário, o “excepcional” parece contar muito no currículo. Nas vagas publicadas em fevereiro, ele pedia para os candidatos enviassem suas respostas para a pergunta “qual trabalho excepcional você fez?” (em inglês).