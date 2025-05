Elf Beauty vai comprar Rhode em negócio de US$ 1 bilhão

A aquisição – a maior da Elf até o momento, segundo a FactSet – envolve US$ 800 milhões em dinheiro e ações, além de um potencial pagamento adicional de US$ 200 milhões com base no desempenho da Rhode nos próximos três anos.

A expectativa é que o negócio seja fechado no segundo trimestre do ano fiscal de 2026 da empresa — ou ainda neste ano. “Trabalho no segmento de consumo há 34 anos e fiquei impressionado ao ver essa marca evoluir ao longo do tempo. Em menos de três anos, eles passaram de zero para US$ 212 milhões em vendas líquidas, apenas direto ao consumidor, com apenas 10 produtos. Eu não imaginava que isso fosse possível”, disse o CEO Tarang Amin à CNBC em entrevista.

Em um comunicado à imprensa, Bieber disse estar animada com a parceria com a Elf para levar sua marca a "mais rostos, lugares e espaços".

As ações da Elf. caíram 4% no pregão após a empresa anunciar a aquisição e divulgar os resultados do quarto trimestre fiscal. A empresa superou as estimativas trimestrais de Wall Street, mas não divulgou projeções devido à mudança na política tarifária do governo Trump. A Elf recebe uma grande quantidade de seus produtos da China.

Por que a Elf está apostando na Rhode

Lançada em 2022, a Rhode mais que dobrou sua base de clientes no último ano e gerou US$ 212 milhões em receita nos 12 meses encerrados em 31 de março. O crescimento da empresa se deu principalmente pelo seu site, mas ela planeja lançar a marca nas lojas Sephora em toda a América do Norte e no Reino Unido antes do final do ano.

Sob a liderança de Bieber, a Rhode se tornou no ano passado a marca de cuidados com a pele número 1 em valor de mídia conquistada — com um crescimento de 367% em relação ao ano anterior, segundo a CNBC.

Comprar a Rhode é uma escolha sólida para a Elf, que viu seu crescimento disparar nos últimos anos, em grande parte ao seu papel no ambiente digital. A empresa tem legiões de fãs online e é conhecida pelo marketing no TikTok, mais natural para os consumidores.