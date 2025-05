Rhode, empresa de skincare de Hailey Bieber, fatura quase US$ 200 milhões e chega na Sephora

A marca de cuidados com a pele da modelo e empresária Hailey Bieber, Rhode, tem uma receita anual próxima de US$ 200 milhões, segundo a Reuters, e agora prepara sua estreia em lojas físicas da Sephora nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido ainda neste ano.

A marca, que faz sucesso principalmente nas redes sociais, já atingiu marcos financeiros impressionantes: a Rhode faturou cerca de US$ 90 milhões apenas nos últimos dois meses de 2024, segundo estimativas do mercado. O sucesso acelerado levou a empresa a explorar uma possível venda que pode avaliar o negócio em mais de US$ 1 bilhão, com o apoio dos bancos de investimento JPMorgan Chase e Moelis.

Em entrevista à Vogue, Hailey afirmou que "a marca já foi além do que ela esperava" quando a fundou, em 2022. "Trabalhei com tantos maquiadores e esteticistas diferentes e percebi que não precisa de muito para ter uma boa rotina, e para o skincare ser ótimo", disse ela.

A empresa opera no modelo direto ao consumidor, com produtos que combinam fórmulas limpas, embalagens minimalistas e preços acessíveis. Além dos cremes e bálsamos faciais, a Rhode expandiu sua linha para incluir maquiagem e colaborações como a com a rede de donuts Krispy Kreme, que abriu as portas em São Paulo recentemente.

"Eu acho que a razão número um para o sucesso da Rhode é a Hailey", afirmou Lauren Ratner, presidente da empresa, em entrevista à Vogue.

Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Hailey utiliza sua influência para impulsionar a marca, que cresceu de aproximadamente US$ 10 milhões em 2022 para cerca de US$ 100 milhões em 2024.

A chegada da Rhode à Sephora representa um passo importante na expansão da marca, levando seus produtos a um público ainda maior por meio de um dos maiores varejistas de beleza do mundo. Hailey comenta que essa parceria é algo que ela "nunca imaginou que aconteceria".

De modelo à empresária de sucesso

Hailey destacou como a Rhode mudou sua imagem pública, elevando-a de modelo, nepobaby (expressão usada para descrever uma pessoa que teve vantagens na vida, principalmente no trabalho ou na carreira, graças à influência ou conexões familiares) e esposa do cantor canadense Justin Bieber a uma empreendedora respeitada no mercado de beleza.

"Eu nunca pensei que isso ia virar tudo isso", disse ela sobre a empresa, que superou rapidamente a marca dos oito dígitos em receita em apenas 11 dias após o lançamento.

O crescimento da Rhode transformou a dinâmica do casal, especialmente após Justin anunciar uma pausa em sua carreira musical para focar na saúde mental. "Ele se tornou meu apoio nas ações da Rhode, quase um 'cobaia' em eventos e lançamentos", brincou Hailey.

Além de enfatizar o valor da autenticidade para o sucesso da marca, Hailey revelou que a chegada do CEO Nick Vlahos, ex-chefe da The Honest Company, deve ajudar a levar a Rhode a novos patamares. "Ele traz uma experiência incrível em escalar negócios de beleza e cuidado pessoal, e estamos animados para crescer ainda mais, alcançando novos mercados e inovando em produtos", afirmou Hailey.

A marca Rhode detém uma presença significativa no mercado de skincare liderado por celebridades, com uma participação de 21,6% no share of voice — uma métrica que mede a visibilidade e influência nas conversas e mídias. O desempenho coloca Rhode à frente de concorrentes renomados, como Goop e Supergoop! (outras queridinhas do TikTok), destacando a presença de Hailey no competitivo setor de beleza.

A Rhode ainda não tem previsão para chegar ao Brasil.

Perto do status de bilionária

Uma fonte próxima revelou ao Life & Style que, aos 28 anos, Hailey está muito próxima de alcançar o status de bilionária graças à Rhode.

“Ela lançou a linha há menos de três anos, e o sucesso que já teve é absolutamente fenomenal. Hailey poderia vender sua participação hoje, mas deixou claro que está nesse projeto para o longo prazo", disse a pessoa.

Ao contrário do que muitos imaginam, a marca não é apenas uma jogada comercial baseada na fama de Hailey Bieber como esposa de Justin Bieber e influenciadora digital. A mesma fonte afirma: “A verdade é que Hailey desenvolveu cada produto do zero, com o objetivo de criar cuidados com a pele que realmente funcionam.”

Hailey já admitiu que sua própria trajetória em busca de uma pele mais saudável, marcada por quase uma década lutando contra a dermatite perioral — uma irritação que causa erupções ao redor do nariz e da boca — foi a inspiração para a criação da Rhode.

“Ela testou muitos produtos ao longo dos anos e muitos só pioraram sua pele”, conta a fonte. “O objetivo da marca é oferecer fórmulas limpas e com ingredientes mínimos porque, no fim das contas, Hailey usa tudo o que lança e quer poder apoiar cada produto que oferece.”