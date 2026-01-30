Pai e filha vão faturar R$ 120 milhões com os restaurantes 'mais legais do Rio'

Em um almoço no abarrotado salão do restaurante carioca Posì Terrazza, Fábio Dupin fala dos ambiciosos planos de expansão de seu grupo de gastronomia, o Pulse. Um bar de música black, um salão de beleza, novos restaurantes no Rio e em São Paulo. Até que o telefone toca. Cinco minutos depois, Dupin volta com um sorriso: "acertei a abertura de mais um".

A novidade em questão é o imóvel na esquina oposta das ruas Redentor e Aníbal de Mendonça, em Ipanema. Dupin fechou uma parceria para operar a casa de tijolos à vista onde por 23 anos funcionou o restaurante Gero, do grupo Fasano, fechado desde abril de 2025. A nova marca será uma parceria com o grupo JHSF.

A mais nova empreitada mostra a ambição do Pulse, grupo comandado por Dupin e sua filha Eduarda, que planeja dobrar de tamanho em 2026, chegando a 12 endereços e faturar R$ 120 milhões – em 2025 o faturamento foi de R$ 58 milhões.

Dupin é economista e designer e foi editor do Jornal do Brasil nos anos 2000, antes de abrir sua própria agência de publicidade (a Next, hoje parte do grupo ArtPlan). Adora boa comida e boa bebida e, aos poucos, começou a investir no setor. Podia não dar certo, mas deu.

As investidas começam em 2017, com o italiano Luce Cucina & Carbone, no shopping Fashion Mall. “Foi muito legal, mas uma derrota. Passei a querer entender mais do negócio”, diz Dupin. “Ficou a lição que local, ponto, identidade, tudo tem que casar”. Até hoje o Pulse leva esses critérios tão a sério que não repete marcas, criando novas propostas para cada endereço.

A guinada para a gastronomia

O incentivo que faltava para dedicar 100% do tempo aos restaurantes veio por incentivo da filha Eduarda, formada em publicidade e com carreira em marketing e mídias sociais. Hoje, ela comanda a inquieta frente de expansão da companhia.

“Vim da área de comunicação, mas tenho base econômica. Quando a Duda resolveu entrar na gastronomia, decidimos encarar como uma nova meta de vida”, diz Dupin. “Tem uma diferença entre você estar e você ser. Decidimos entrar para valer”.

Segundo Dupin, sua transição de carreira foi impulsionada pela pandemia, que acelerou a necessidade de a agência mudar seu modelo de negócios e apostar mais no digital. Por outro lado, reforçou a importância de negócios que tirem o foco dos smartphones, e que conectem as pessoas. “Não somos só restaurante, somos entretenimento”, diz.

"Nas nossas casas ninguém reclama de ficar na fila, com espumante, taça de vinho, aperitivos", diz Eduarda. "Temos os restaurantes mais legais do Rio”.

A 100 por hora

Dupin e Eduarda terminaram a sociedade com seu antigo parceiro de negócios, Leonardo Rezende, e abriram o Pulse em 2024. Passaram a ter 100% do Posì, especializado em comida italiana e aberto em 2019, do asiático Spicy Fish, inaugurado em 2021 também em Ipanema, e do paulistano Rói Méditerranée, no Shopping Jardins.

De lá para cá, abriram o asiático Mapuche, no carioca Barra Shopping, e o Osteria & Café Sardegna, também no paulistano Shopping Jardins. As duas unidades em São Paulo foram abertas em parceria com o empresário Lucas Albuquerque.

Estão previstas para as próximas semanas a reabertura do tradicional bar de petiscos Casa Magnólia, em Ipanema, do bar de música black Errare, na Gávea, do paulistano Yuna, e de um trio de casas dentro do Barra Shopping: o bistrô Balcão Margot, a mercearia e tratoria Forno Paradiso, e o empório Balcone Paradiso.

De quebra, o grupo ainda prevê abrir no primeiro semestre seu primeiro salão de beleza, o Alma, em Ipanema. O plano é unir os serviços de beleza com um café, com potencial de receber a clientela de todos os outros endereços do grupo no bairro.

A ideia é, com os novos endereços, dar espaço de crescimento para os 650 profissionais do grupo. Os empresários incentivam que a troca de ideias dentro da equipe seja o gatilho para a busca de novas oportunidades. O Errare, por exemplo, nasceu da paixão pela música do chef de bar Leo Black.

Estão nos planos a abertura de um espaço para café da manhã saudável no Rio e de um izakaya em São Paulo. Depois, Belo Horizonte e, talvez, Lisboa. “Sempre amei a cidade”, diz Dupin. Para ele e Eduarda, paixão e negócios seguirão conectados.